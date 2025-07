Dass das Koblenzer Unternehmen „Love is Pain“ in diesem Jahr einen eigenen Floor auf der Nature One hat, sorgte für Bedenken. Denn es organisiert unter anderem „hedonistische, erotische Partys“, sogenannte Kink-Partys. Was genau geht da ab?

Das Airport Würzburg oder das Bootshaus Köln – verschiedene Clubs oder Institutionen der deutschen Technoszene haben seit jeher einen eigenen Floor auf der Nature One. In diesem Jahr ist auch Love is Pain aus Koblenz dabei – mit einer Kink-Party. Das wiederum sorgte vor allem bei einem besorgten Bürger für Bedenken. Denn hinter Love is Pain steckt ein Veranstalter „ hedonistischer, erotischer Partys“, wie er es selbst nennt, der auch mit dem Swingerklub Big Bamboo im Koblenzer Siechhaustal in Zusammenhang steht.

Der Begriff Kink oder Kinky indes steht für „eine von der Norm abweichende sexuelle Vorliebe“, oder, wie es im „Kinkwerk“ definiert wird: Er „bezieht sich auf unkonventionelle sexuelle Vorlieben oder Praktiken, die oft als Tabu oder außerhalb der Norm betrachtet werden“ und umfasse eine „breite Palette von Aktivitäten, von leicht ungewöhnlichen Praktiken bis hin zu komplexeren BDSM-Szenarien“.

Wir haben auf der Nature One den Anspruch, das gesamte Spektrum der Technomusik abzubilden.

Oliver Vordemvenne von I-Motion

Wird es auf der Nature One also eine – womöglich nicht jugendfreie – Sexparty geben? „Nein“, antwortet Oliver Vordemvenne vom Nature-One-Veranstalter I-Motion ganz klar. „Die hedonistische Szene ist ziemlich groß, und in dieser Subkultur gibt es eine eigene Musikfarbe mit eigenen Künstlern“, sagt er. Diese Künstler seien in der Szene sehr populär, würden aber in der Regel nur innerhalb der Szene auftreten. „Wir haben auf der Nature One den Anspruch, das gesamte Spektrum der Technomusik abzubilden“, sagt Vordemvenne. Insofern sei es folgerichtig, auch diesen Künstlern auf dem Festival eine Plattform zu bieten. Und um nichts weiter gehe es bei dieser Party, macht er deutlich.

„Wir freuen uns sehr, zum 30. Geburtstag von Nature One mit unserem Freitagsfloor mitfeiern zu dürfen. An diesem Abend vereinen wir das Who is Who der Kinky-Szene-DJs auf einem Floor“, wird Love is Pain auf der Internetseite des Festivals zitiert. „So ein umfangreiches Lineup gab es in dieser Szene noch nie“, heißt es weiter. Ab 20 Uhr treten dort DJs wie Amar, Der PUK oder Hedo auf.

„Die Nature One steht für Toleranz, Offenheit und Respekt“, sagt Vordemvenne. Das seien nicht nur Worthülsen, das werde auf der Pydna seit Anfang gelebt. Als Beispiel dafür nennt er etwa auch Gayphoria, den Floor der schwul-lesbischen Szene, der seit 26 Jahren Bestandteil des Festivals ist. Er sei mehr als ein Floor, heißt es auf der Internetseite der Nature One. „ Es ist ein Gefühl, ein Safe Space, ein pulsierender Treffpunkt für die LGBTQIA+-Community und alle, die offen, frei und voller Liebe zur elektronischen Musik feiern wollen“, steht dort. Die Besucher erwarte „Party pur: eine einzigartige Atmosphäre, eine bunte und individuelle Deko, ein fettes Soundsystem, das die Bässe direkt ins Herz schickt, und vor allem ein unvergleichliches Wir-Gefühl“.

„Gayphoria ist ein Anlaufpunkt für diese Szene“, sagt Vordemvenne, der Kink-Floor vertrete eben eine weitere Szene. Und dabei stehe stets die Musik im Vordergrund.