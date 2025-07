Schwimmen lernen? Für die Kinder im Rhein-Hunsrück-Kreis oft Glückssache. Kursplätze sind rar und Wartelisten lang. Wie Familien damit umgehen und was die Situation verbessern könnte.

Sommerzeit ist Freibadzeit. Kann ein Kind jedoch nicht schwimmen, könnte der Freibadbesuch ganz schnell tragisch enden. Immer weniger Kinder können sich sicher über Wasser halten. Die Schwimmkurse aber sind überfüllt, und die Wartelisten wachsen. So auch im Hunsrück. Doch wo im Kreis gibt es überhaupt noch Angebote? Und wie schätzen die DLRG und betroffene Eltern die Situation ein?

Dass die Nachfrage nach Schwimmkursen das Angebot übersteigt, wird in der Stadt Boppard deutlich. Dort gibt es in diesen Sommerferien im Thermalfreibad erstmals zwei Schwimmkurse für Kinder ab fünf Jahren. „ Unser neuer Betriebsleiter Christian Meinecke legt großen Wert darauf, dass Kinder das Schwimmen erlernen. Er ist mit den aktuellen Herausforderungen im Schwimmausbildungsbereich vertraut, insbesondere mit der steigenden Zahl von Kindern, die aufgrund unzureichender Schwimmausbildung nicht sicher im Wasser sind“, erklärt Denise Bergfeld von der Pressestelle der Stadt das Entstehen des Angebots.

Die Kurse haben jeweils zehn Plätze. Kurz nachdem bekannt gegeben wurde, dass sie stattfinden, waren die Plätze bereits belegt – für jeden Kurs befinden sich zudem bereits mehrere Kinder auf der Warteliste. „ Die Kinder auf der Warteliste rücken nach, wenn es Ausfälle bei den Kindern gibt, die einen Platz im Kurs erhalten haben. Dies ist vereinzelt bereits geschehen“, teilt Bergfeld mit.

Nachfrage nach Schwimmkursen ist sehr hoch

Bei den anderen Verbandsgemeinden (VGs) im Kreis stellt sich die Situation ähnlich dar. In der VG Simmern-Rheinböllen bieten die DLRG Simmern und Rheinböllen in ihren jeweiligen Bädern Schwimmkurse für Kinder an. Zusätzlich geben auch festangestellte Mitarbeiter der Verwaltung einige Kurse, verteilt über das gesamte Jahr. Die Nachfrage ist auch hier hoch. „Wir müssen den Kindern zwar keine Absagen geben, aber es kann schon sein, dass es mal zu mehreren Monaten Wartezeit kommt“, sagt Wolfram Raible, leitender Schwimmmeister der VG Simmern-Rheinböllen. Dabei sei es früher einfacher gewesen, dass die Kinder schwimmen lernten. „Waren die Kinder früher um die fünf Jahre, sind sie heute schon zwischen sechs und acht Jahre alt, wenn sie schwimmen lernen“, betont Raible. Dies sei aber auch durch die Corona-Pandemie beeinflusst worden.

In der VG Kirchberg wurden im vergangenen Jahr rund 120 Kinder bei Schwimmkursen – ausgerichtet von der Verbandsgemeinde – in den Bädern in Sohren-Büchenbeuren und Kirchberg unterrichtet. Doch auch hier sei die Nachfrage weiterhin hoch, berichtet Peter Müller, Bürgermeister der VG.

Eltern berichten: Einen Platz zu bekommen, ist Glückssache

Der hohen Nachfrage versucht auch die VG Kastellaun entgegenzuwirken. „Wir als VG bieten Schwimmkurse für Kinder ab sechs Jahren an. Da wir nur ein kleines Schwimmbad mit nur einem Schwimmbecken zur Verfügung haben, sind die Angebote leider begrenzt“, erklärt Marcus Reinhard, Badebetriebsleiter der VG Kastellaun. Auch der Fachkräftemangel sei ein Problem. Der nächste Kinderschwimmkurs der VG findet im September statt. Zudem bietet die DLRG Ortsgruppe einmal in der Woche Schwimmkurse für Kinder ab fünf Jahren an. Aktuell gibt es dort jedoch nur Wartelistenplätze, ist der Internetseite der DLRG zu entnehmen. Auch die VG Hunsrück-Mittelrhein hat unsere Zeitung zu der Thematik angefragt. Hier gab es jedoch keine Rückmeldung.

Dass Geduld gefragt ist, wenn das eigene Kind schwimmen lernen soll, bestätigen auch zwei Familien aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis. „Unsere fünfjährige Tochter sollte während der Corona-Zeit schwimmen lernen. Das war aber absolut nicht möglich. Als die Schwimmbäder wieder geöffnet wurden, war alles total überfüllt“, erinnert sich die Mutter, die lieber anonym bleiben möchte. Schließlich habe eine Bekannte ihrer Tochter das Schwimmen beigebracht.

Um sie sicherer zu machen, soll die nun Siebenjährige eigentlich in die DLRG eintreten. Auf einen Platz wartet sie jedoch schon seit Längerem. Die DLRG Emmelshausen biete zwar bald einen weiterführenden Kurs an, dort gebe es allerdings auch nur vier Plätze. „Wir versuchen, direkt wenn die Anmeldung freigeschaltet wird, auf der Seite zu sein und unsere Älteste anzumelden“, erklärt die Mutter ihr Vorgehen. Sehr optimistisch, dass das funktioniert, ist sie allerdings nicht. Ihre fünfjährige Tochter soll in diesem Jahr ebenfalls schwimmen lernen. Doch auch hier gebe es aktuell zu wenige Plätze, sagt die Mutter.

Schwimmkurs reicht nicht, um sicher schwimmen zu lernen

Ähnliche Erfahrungen hat auch eine weitere Mutter aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gemacht. Auch sie möchte ihren Namen lieber nicht in der Zeitung lesen. Als sie ihre jetzt siebenjährige Tochter vor drei Jahren zu einem Schwimmkurs anmelden wollte, wurde sie sofort auf die Warteliste gesetzt. Zwar erhielt sie innerhalb eines dreiviertel Jahres einen Platz, doch die Zusage ihrerseits musste schnell erfolgen, sonst wäre der Platz verfallen. „Ich habe allerdings festgestellt, dass meine Tochter nach diesem zehnstündigen Schwimmkurs nicht wirklich richtig schwimmen konnte“, betont die Mutter. Deswegen habe sie sie sofort danach bei der DLRG angemeldet. „Erst dadurch hat sie sicher schwimmen gelernt“, sagt sie.

Da es auch bei ihrer fünfjährigen Tochter schwierig sei, einen Platz in einem Schwimmkurs zu finden, orientiere sie sich bei ihr gleich im privaten Umfeld. Für die Mutter ist jedoch klar: Auch nach einem absolvierten Schwimmkurs sollte man die Kinder weiter fördern. „Die Kurse sind zu kurz und zu voll, als dass sie sicher schwimmen lernen“, betont sie.

DLRG setzt Hoffnung in Petition

Dass die Schwimmfähigkeit der Kinder in den vergangenen Jahren abgenommen hat, merkt auch die DLRG im Kreis. Grund dafür sei unter anderem die Corona-Pandemie, während der fast keine Schwimmausbildung erfolgen konnte. Deswegen sei die Nachfrage zu den begrenzten Kursen und Angeboten sehr hoch, und man richte bereits Wartelisten ein. „Es gilt, diesen Rückstand zu minimieren. Dies geht nur, wenn die Faktoren Wasserzeit und Personal gewährleistet sind“, betont Jan-Niklas Frohs von der DLRG Ortsgruppe Emmelshausen.

Damit deutet er auch auf das Sportförderungsgesetz hin, dass es Sportvereinen ermöglicht, die kommunalen Sporthallen und Sportplätze kostenfrei zu nutzen. Schwimmvereine und DLRG-Gruppen zahlen für das Angebot von Schwimmkursen oder Trainingsgruppen in kommunalen Bädern jedoch jährlich hohe Mieten. Hoffnung setze man in die kürzlich eingereichte Petition der Schwimmvereine und der DLRG, die dabei helfen soll,öffentliche Schwimmbäder künftig mietfrei nutzen können. „Wir stehen zu 100 Prozent hinter der Petition und setzen große Hoffnung darauf“, sagt Frohs. Das sichere Schwimmen sei elementar. Wasser sei überall – sei es im Pool, am See oder im Meer. „Schwimmen zu können, kann im Ernstfall Leben retten“, betont Frohs.

Petition der Schwimmvereine und der DLRG

Rheinland-pfälzische Schwimmvereine und dieDLRG Rheinland-Pfalz haben vor Kurzem mehr als 3000 Unterschriften gesammelt, um künftig für ihr Sportangebot dieöffentlichen Schwimmbäder mietfrei nutzen können. Die Unterschriften wurden an die BürgerbeauftragteBarbara Schleicher-Rothmund übergeben, damit sie im Petitionsausschuss desLandtags behandelt werden. Ziel ist eine Änderung des Sportförderungsgesetzes.Bisher zahlen Schwimmvereine und DLRG-Gruppen für das Angebot von Schwimmkursenoder Trainingsgruppen in kommunalen Bädern Mieten, die im Jahr fünfstelligeBeträge pro Verein erreichen können.