Kinderärzte sind Mangelware, besonders auf dem Land. Einer von ihnen ist Tilmann Onckels. Seit fast 40 Jahren praktiziert er in Oberwesel. Da er keinen Nachfolger gefunden hat, schließt er seine Praxis nun. Doch ganz aufhören will er noch nicht.
Lesezeit 3 Minuten
In der Kinderarztpraxis von Tilmann Onckels in Oberwesel herrscht Aufbruchstimmung: Umzugskartons stehen bereit und einige Patientenakten sind bereits sicher verstaut. Die letzten Tage der fast 40-jährigen Praxisgeschichte sind angebrochen. Da er keinen Nachfolger gefunden hat, schließt der 69-Jährige seine Praxis Ende September.