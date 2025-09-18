Ende nach fast 40 Jahren Kinderarzt Onckels aus Oberwesel schließt seine Praxis 18.09.2025, 18:00 Uhr

i Kinderarzt Tilmann Onckels gibt nach fast 40 Jahren seine Praxis in Oberwesel auf. Einen Nachfolger hat er nicht gefunden. Zwei Tage die Woche wird er aber noch als angestellter Arzt in der Gemeinschaftspraxis von Axel Strähnz in Oberwesel weiter arbeiten. Lara Kempf

Kinderärzte sind Mangelware, besonders auf dem Land. Einer von ihnen ist Tilmann Onckels. Seit fast 40 Jahren praktiziert er in Oberwesel. Da er keinen Nachfolger gefunden hat, schließt er seine Praxis nun. Doch ganz aufhören will er noch nicht.

In der Kinderarztpraxis von Tilmann Onckels in Oberwesel herrscht Aufbruchstimmung: Umzugskartons stehen bereit und einige Patientenakten sind bereits sicher verstaut. Die letzten Tage der fast 40-jährigen Praxisgeschichte sind angebrochen. Da er keinen Nachfolger gefunden hat, schließt der 69-Jährige seine Praxis Ende September.







