Der Protest insbesondere in der Verbandsgemeinde (VG) Kirchberg war groß, dort dürften nun etliche Gegner der geplanten Windkraftanlagen bei Oberkirn aufatmen. Denn wie die EnBW (Energie Baden-Württemberg GmbH) auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte, ist sie zusammen mit der beauftragten Firma Gaia GmbH kürzlich aus dem Projekt ausgestiegen.

„Aufgrund kritischer Stellungnahmen hat sich EnBW entschieden, den Antrag auf Genehmigung zurückzuziehen“, teilte das Unternehmen mit. Man lege Wert darauf, „Projekte im Einklang mit der Natur sowie im offenen Dialog mit Gemeinden, Naturschutzorganisationen und Anwohnern zu entwickeln und umzusetzen“, heißt es weiter. Doch der Rückzieher gilt offenbar nicht nur den Anlagen bei Oberkirn, sondern der gesamten, 54 Hektar großen „Potenzialfläche 48“, zu der auch die geplanten Anlagen bei Hausen, Rhaunen und Gösenroth gehörten.

Als die Planungen bei Oberkirn im Frühjahr 2021 publik wurden, hatten sie besonders in der VG Kirchberg für Gegenwind gesorgt. Die eigens ins Leben gerufene Bürgerinitiative „WEA Allern – SooNit!“ hatte mit einer Onlinepetition innerhalb von nur vier Wochen mehr als 1200 Unterschriften gegen das vom Betreiber Gaia geplante Projekt gesammelt. Und dann hatte auch noch der CDU-Gemeindeverband Kirchberg zu einer Protestaktion gegen die 241 Meter hohen Anlagen vor der Haustür Dickenschieds aufgerufen. Hintergrund dieser war auch, dass die Rhein-Hunsrücker Verbandsgemeinden die Flächen südlich der B50 frei von Windrädern halten wollen. Mit den Anlagen bei Oberkirn aber sei diese Büchse der Pandora dann womöglich geöffnet, war eine Befürchtung der Christdemokraten. „Dieser Standort ist eine Frechheit und eine kommunale Provokation. Es ist eine nachbarschaftliche Kriegserklärung. Gute nachbarschaftliche Beziehungen hören beim schnöden Mammon auf“, hatte der damalige Fraktionssprecher der CDU im Kreistag, Wolfgang Wagner, gepoltert.

Schon damals war der Standort in Sachen Windkraftplanung nicht neu, an gleicher Stelle hatte der Betreiber Juwi bereits Pläne begraben müssen, nachdem auf dem Gebiet der ehemaligen VG Rhaunen sensible Vogelvorkommen den vorgesehenen Windpark verhindert hatten. Als der Standort 2021 wieder in den Fokus rückte – dieses Mal mit Gaia (Gesellschaft für Alternative Ingenieurtechnische Anwendungen) als Antragstellerin –, gab es zu dem Projekt im Herbst 2024 insgesamt drei Einwendungen: vom Nabu, der Gemeinde Dickenschied und der Pollichia. Diese wurden im November 2024 erörtert. Im Fokus standen dabei die Auswirkungen auf Fledermäuse, auf das FFH-Gebiet „Obere Nahe“ und auf das Rotmilanrevier. Thematisiert wurden auch das Alter und die Verwertbarkeit der naturschutzfachlichen Antragsunterlagen angesichts möglicher Habitatveränderungen, die Erschließung während der Bauphase, die Minimierung der Flächeninanspruchnahme für Bauflächen, Zuwegungen und Kabeltrassen, Kompensationsmaßnahmen und die Berücksichtigung früherer Varianten bei der Erschließung.