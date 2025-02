Wird Simmern abgeschnitten? Keine Liveübertragungen mehr aus dem Rathaus? 12.02.2025, 14:00 Uhr

i Livebild aus dem Rathaussaal in Simmern: Im März 2024 wurde erstmals eine öffentliche Sitzung des Verbandsgemeinderates Simmern-Rheinböllen live übertragen. Andreas Nitsch

Die Liveübertragungen öffentlicher Ratssitzungen sind ein Luxus für den Bürger – und vor allem eine freiwillige Ausgabe. Nun wird überprüft, wie diesbezüglich in Zukunft verfahren werden soll.

Wird am Donnerstag, 13. Februar, letztmals eine Sitzung des Verbandsgemeinderates Simmern-Rheinböllen live in die Wohnzimmer der Bürger übertragen? Gut möglich, der Rat will eben diese Frage an diesem Abend beantworten. Der VG-Hauptausschuss hat bereits eine einstimmige Empfehlung gegen weitere Übertragungen ausgesprochen.

