Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Kein Kostüm sollte dem Fotografen im Weg sein Daniel Rühle 07.02.2026, 07:30 Uhr

i Allzu aufwendige Kostüme, durch die man schlecht sieht, sind für den Fotografen denkbar unpraktisch. Auch Bewegungsfreiheit für Arme und Hände sind wichtig. Rolf Vennenbernd/dpa. dpa/Rolf Vennenbernd

Hoppla! Was ist denn da passiert? Die Fotos sind alle verschwommen, verwackelt und die Leute abgeschnitten. War der Fotograf nicht ganz nüchtern? Oder lag es daran, dass Schminke und Kostüm den Blick durch die Kamera trübten? Das will wohl niemand.

Jeder kann im Karneval sein, was er will. Das schrieb mein Kollege an dieser Stelle vor nicht allzu langer Zeit. Ich glaube, es ist genau eine Woche her, als sein Beitrag erschien, in welchem er sich Gedanken um das richtige Karnevalskostüm machte.Ich mache es mir da in diesem Jahr wie immer denkbar einfach: gar keins.







