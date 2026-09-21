800 Jahre Kastellaun
Keimer: „Das A und O ist es, miteinander zu reden“
Stadtbürgermeister Christian Keimer lädt ein zum großen Stadtfest anlässlich 800 Jahre Kastellaun ein.
Stadtbürgermeister Christian Keimer lädt ein zum großen Stadtfest anlässlich 800 Jahre Kastellaun ein.
Martin Boldt

Vor 800 Jahren wird Kastellaun erstmals urkundlich erwähnt. Die Jubiläumsfeierlichkeiten nimmt unsere Zeitung zum Anlass, mit Bürgermeister Christian Keimer über die Geschichte der Stadt und Herausforderungen in der nahen Zukunft zu sprechen.

Lesezeit 6 Minuten

Herr Keimer, die Stadt Kastallaun befindet sich derzeit inmitten ihrer 800-Jahr-Feierlichkeiten anlässlich ihrer ersten urkundlichen Erwähnung. Wie zufrieden sind Sie mit dem bisherigen Jubiläumsjahr?

Wir hatten und haben sehr viele Veranstaltungen, wo eigentlich für jeden Geschmack etwas dabei ist.
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