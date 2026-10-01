Besuch bei Songschmied
Keidelheim: Lieder über Liebe und Hoffnung
Klaus Michel ist am Freitag mit seiner Band The Strangers am kommenden Freitag, 2. Oktober, ab 19.30 Uhr in Raum9 in Simmern zu
Klaus Michel ist am Freitag mit seiner Band The Strangers am kommenden Freitag, 2. Oktober, ab 19.30 Uhr in Raum9 in Simmern zu Gast.
Thomas Torkler

Der Keidelheimer Musiker Klaus Michel arbeitet an der Fertigstellung seiner „Songs of Love and Hope“. Unserer Zeitung erzählt er von seinen musikalischen Inspirationen. 

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Mal nimmt er ein Lied pro Monat auf und veröffentlicht am Ende des Jahres ein Album, ein anderes Mal treibt er es so weit, täglich einen Song zu produzieren und gibt dann das Ergebnis unter www.365songs.de heraus. Momentan befindet sich der Keidelheimer Musiker Klaus Michel auf der Zielgeraden seiner „Songs of Love and Hope“.
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