Sturm, Starkregen und eine rote Wetterwarnung: Das Unwetter zog am Mittwochabend auch über den gesamten Rhein-Hunsrück-Kreis. BKI Peter Link erklärt, welche Einsätze die Feuerwehren im Kreis erwarteten.
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Flächendeckende Stromausfälle, vollgelaufene Keller, beschädigte Häuser: Das Unwetter sorgte am Mittwochabend, 19. August, vielerorts für große Schäden. Besonders stark traf es den Unterwesterwald. Im Kreis Ahrweiler wurde eine 58-jährige Frau von einem Baum erschlagen und verstarb.