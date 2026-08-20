Wenige umgestürzte Bäume Kaum Schäden im Rhein-Hunsrück-Kreis nach Unwetter Annalena Bischoff 20.08.2026, 13:00 Uhr

i Symbolbild: Am Mittwochabend, 19. August, zog ein starkes Unwetter unter anderem über das nördliche Rheinland-Pfalz. Vielerorts waren die Feuerwehren stark gefordert. Niklas Treppner/dpa

Sturm, Starkregen und eine rote Wetterwarnung: Das Unwetter zog am Mittwochabend auch über den gesamten Rhein-Hunsrück-Kreis. BKI Peter Link erklärt, welche Einsätze die Feuerwehren im Kreis erwarteten.

Flächendeckende Stromausfälle, vollgelaufene Keller, beschädigte Häuser: Das Unwetter sorgte am Mittwochabend, 19. August, vielerorts für große Schäden. Besonders stark traf es den Unterwesterwald. Im Kreis Ahrweiler wurde eine 58-jährige Frau von einem Baum erschlagen und verstarb.







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