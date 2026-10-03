Pfarrei will zügigen Neubau Katholische Kita St. Josef in Simmern: „Die Uhr tickt“ Annalena Bischoff 03.10.2026, 12:00 Uhr

i Pfarrer Lutz Schultz und Birgit Bai, Vorsitzende des Verwaltungsrats der Pfarrei Simmern-Rheinböllen St. Lydia, wünschen sich eine Zukunft der Katholischen Kita St. Josef in Simmern. Annalena Bischoff

Schimmel im Keller, weggefallene Räume und ein Gebäude aus dem Jahr 1957: Die Kita St. Josef braucht eine neue Perspektive. Diese soll die Stadt Simmern bieten. Die Pfarrei erklärt, warum sie die Bauträgerschaft abgeben will.

In der Kita St. Josef in Simmern wird weiter gespielt, gebastelt und Mittagsschlaf gemacht. Dabei hätte das Gebäude seit Juli leer stehen sollen. Vor bald einem Jahr kündigte der Verwaltungsrat der Pfarrei Simmern-Rheinböllen St. Lydia nämlich an, den Kitabetrieb zum 1.







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