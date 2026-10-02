800 Jahre Burgstadt
Kastellauner Theater-Hit bekommt 2027 Wiederaufnahme
Lang anhaltenden Applaus gab es für Regiseur und Autor Hotte Schneider (vorn rechts), seine Schauspieltruppe und Sängerinnen na
Lang anhaltenden Applaus gab es für Regiseur und Autor Hotte Schneider (vorn rechts), seine Schauspieltruppe und Sängerinnen nach dem letzten Kapitel von „Die Sponheimer“ in der evangelischen Kirche von Kastellaun.
Dupuis Werner. Wernr Dupuis

Mit dem Theaterprojekt „Die Sponheimer“ ist der Stadt Kastellaun im Rahmen ihrer 800-Jahr-Feier ein Publikumserfolg gelungen. Unsere Zeitung hat mit Regisseur Hotte Schneider über das Werk und seine Anziehungskraft gesprochen.

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Mit dem Theaterprojekt „Die Sponheimer“ ist der Stadt Kastellaun im Rahmen ihres 800-jährigen Gründungsjubiläums ein Publikumserfolg gelungen. Alle Vorstellungen waren ausverkauft. Unsere Zeitung hat mit Regisseur Hotte Schneider über das Werk und seine Anziehungskraft gesprochen.
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