Mit dem Theaterprojekt „Die Sponheimer“ ist der Stadt Kastellaun im Rahmen ihrer 800-Jahr-Feier ein Publikumserfolg gelungen. Unsere Zeitung hat mit Regisseur Hotte Schneider über das Werk und seine Anziehungskraft gesprochen.
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Mit dem Theaterprojekt „Die Sponheimer“ ist der Stadt Kastellaun im Rahmen ihres 800-jährigen Gründungsjubiläums ein Publikumserfolg gelungen. Alle Vorstellungen waren ausverkauft. Unsere Zeitung hat mit Regisseur Hotte Schneider über das Werk und seine Anziehungskraft gesprochen.