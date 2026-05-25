Vier Tage Ausnahmezustand Kastellauner Pfingstkirmes lockt Tausende Besucher an Marc Schenten 25.05.2026, 18:00 Uhr

i Auch die kleinen Besucher der Kastellauner Pfingstkirmes kamen auf ihre Kosten und drehten ihre Runden im Kinderkarussell. Marc Schenten

Fahrgeschäfte, allerhand zum Naschen für Kinder – und der einer Kirmes eigene Duft nach Bratwurst und Co.: In Kastellaun ging es an Pfingsten kunterbunt und gesellig zu. Und anscheinend hatte man beim Wettergott ein gutes Wort eingelegt.

Vier Tage lang war rund um den Marktplatz kaum ein freier Platz zu finden: Die Kastellauner Pfingstkirmes hat am Pfingstwochenende erneut zahlreiche Besucher aus der gesamten Region angezogen. Bei strahlendem Sonnenschein, sommerlichen Temperaturen knapp unter der 30-Grad-Marke und angenehm warmen Abenden entwickelte sich das Traditionsfest zu einem echten Publikumsmagneten.







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