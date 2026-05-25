Fahrgeschäfte, allerhand zum Naschen für Kinder – und der einer Kirmes eigene Duft nach Bratwurst und Co.: In Kastellaun ging es an Pfingsten kunterbunt und gesellig zu. Und anscheinend hatte man beim Wettergott ein gutes Wort eingelegt.
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Vier Tage lang war rund um den Marktplatz kaum ein freier Platz zu finden: Die Kastellauner Pfingstkirmes hat am Pfingstwochenende erneut zahlreiche Besucher aus der gesamten Region angezogen. Bei strahlendem Sonnenschein, sommerlichen Temperaturen knapp unter der 30-Grad-Marke und angenehm warmen Abenden entwickelte sich das Traditionsfest zu einem echten Publikumsmagneten.