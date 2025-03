Im Mittelpunkt der jüngsten Sitzung des Kastellauner Stadtrats stand der Haushalt für das laufende Jahr 2025. Angesichts der aktuellen politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen bezeichnete Stadtbürgermeister Christian Keimer ihn als herausforderndes Zahlenwerk. Ausgeglichen, wie in den Jahren zuvor, wird er nicht mehr sein. Auf der Seite des Investitionshaushaltes schließt er mit einem Minus, das durch den Teilverkauf der im Besitz der Stadt befindlichen RWE-Aktien – des Tafelsilbers, so Keimer – ausgeglichen werden soll. Nach einer kurzen Aussprache im Rat votierte das Gremium mit Stimmen der CDU und der SPD für den von der neuen Kämmerin Jeannette Plett vorgelegten Etat für 2025. Die Fraktion der FWG Berg war bei einer Enthaltung mehrheitlich dagegen.

Negative Entwicklung in der allgemeinen konjunkturellen Lage und die Änderungen im Besteuerungsrecht sind für Bürgermeister Keimer die Gründe für die wirtschaftliche Entwicklung seiner Stadt. Neben erheblichen laufenden Kosten für die fünf in der Burgstadt bestehenden Kitas, für die Besoldung des Verwaltungspersonals und die Unterhaltung der städtischen Gebäude, Straßen, Plätze und Grünflächen seien auch erhebliche finanzielle Investitionen geplant. In Anbetracht dieser Ausgangslage bezeichnete er den vorgelegten Haushaltsplan als „ausgewogenes Werk“.

Neuverschuldung ist nicht vorgesehen

Rund 11,55 Millionen Euro sind im Ergebnishaushalt veranschlagt. Dem stehen Aufwendungen von rund 11,53 Millionen Euro gegenüber. Das ergibt ein Plus von rund 18.270 Euro. Im Ergebnishaushalt werden Erträge und Aufwendungen gebucht. Vergleichbar ist er mit der Gewinn- und Verlustrechnung eines Privatunternehmens. Der Investitionshaushalt verzeichnet Einnahmen in Höhe von rund 4,38 Millionen Euro. Demgegenüber weist er Ausgaben von rund 6,14 Millionen Euro aus, ergibt also ein Negativsaldo von rund 1,76 Millionen Euro. Eine Neuverschuldung ist aber nicht vorgesehen.

Um einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt vorzulegen, bedurfte es unterschiedlicher Maßnahmen. Eine Arbeitsgruppe aus Stadtrat und Verwaltung durchleuchtete alle Ausgaben und verständigte sich auf die Verschiebung oder Streichung von nicht dringlichen Maßnahmen. Knapp 400.000 Euro kamen durch das „Streichorchester“ zusammen. Das Defizit resultiere unter anderem durch die kommunale Förderung der fünf Kindergärten in Höhe von 533.000 Euro oder dem Einnahmeausfall von rund 350.000 Euro bei gewerblich genutzten Grundstücken, da die Berechnung der Grundsteuer verändert worden war.

550.000 Euro ist der Stadt Kastellaun jährlich ihre fünf Kitas wert. Dazu zählt auch die Übergangskita für den geplanten Neubau der BurgStadtKita in der Bahnhofstraße.

Bei allen Einsparungen erhalte der Etatentwurf zwei gravierende Maßnahmen: Erstens die Erhöhung der Gewerbesteuer um 6,37 Prozent, das entspricht einem Hebesatz von 380 auf 405 Prozent; sowie der Verkauf von 23.000 RWE-Aktien aus dem städtischen Aktienpaket mit einem Bestand von insgesamt 55.000 Aktien. Davon erhoffe man sich, je nach Aktienkurs, einen Erlös von 600.000 Euro. Das komplette Aktienpaket bescherte der Burgstadt in den vergangenen Jahren immer eine Dividende von rund 50.000 Euro. Ob und in welcher Höhe die Aktien im Jahr 2025 überhaupt angetastet werden müssen, entscheidet sich allerdings erst nach einem Kassensturz im Herbst. Die Anhebung der Gewerbesteuer ergibt ein Plus von aktuell von 260.000 Euro auf 4,26 Millionen Euro.

Zur Erhöhung der Gewerbesteuer gibt es für Keimer keine Alternative. Ohne die daraus resultierenden Mehreinnahmen sei ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes auch in den Folgejahren nicht mehr möglich. Alle Haushaltspläne wären zukünftig nicht mehr genehmigungsfähig. Damit wären auch die erforderlichen Förderungen für die beiden anstehenden Großprojekte, Stadthalle Tivoli und BurgStadtKita, obsolet. Nur mit den beiden zusätzlichen Einnahmen könne der Ausfall aus der Grundsteuer von 350.000 Euro und das Haushaltsdefizit ausgeglichen werden.

Sind Steuererhöhungen zeitgemäß?

Auf wenig Gegenliebe stieß der Etatentwurf bei der Freien Wählergruppe Berg. Für den Fraktionsvorsitzenden Michael Berg passen Steuererhöhungen nicht in die Zeit. Die Stadt müsse alles dafür tun, um alle Gewerbebetriebe zu erhalten und Kastellaun als Wirtschaftsstandort so attraktiv wie möglich zu gestalten. Ziel müsse es sein, neue Betriebe anzusiedeln, um Arbeitsplätze zu schaffen und mehr Gewerbe- und Grundsteuereinnahmen zu generieren. Förderlich seien dabei attraktive Hebesätze gegenüber anderen Standorten. Um das Haushaltsdefizit ausgleichen zu können, forderte Berg, das Haushaltsdefizit in vollem Umfang durch den Verkauf der RWE-Aktien auszugleichen. Das verband er aber auch mit der Hoffnung, dass nach einem Kassensturz am Ende des Haushaltsjahres dies nicht in vollem Umfang notwendig sei, im Idealfall sogar in Gänze entfallen könne.

Gemeinsam für CDU und SPD hielt SPD-Fraktionsvorsitzende Anne-Katrin Staub die Haushaltsrede. Um Kastellaun auch zukünftig auf dem aktuellen Stand zu halten – „weshalb uns viele Gemeinden und Städte beneiden“, so Staub –, sei eine gute finanzielle Ausstattung notwendig. Neben der Bewältigung der laufenden Aufgaben wolle man aber nicht stillstehen, sondern das Leben in der Burgstadt weiter Stück für Stück besser machen. Dazu gehörten neben vielen Einzelmaßnahmen die Realisierung der beiden Millionenprojekte BurgStadtKita und Tivoli-Stadthalle. All das mache Kastellaun zu einer lebens- und liebenswerten Stadt, in der sich jeder – Einwohner und Gäste – wohlfühlen könnten. Mit Stimmen 14 Jastimmen von CDU und SPD gegen sieben-mal Nein von der Freien Wählergruppe Berg und einer Enthaltung beschloss der Rat schließlich den Etat für das Jahr 2025.