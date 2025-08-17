Wurzeln, Risse, fehlende Schilder – auf einigen Radwegen im Bereich Kastellaun ist die Fahrt holprig. Das Radverkehrskonzept verspricht Besserung, doch bis alle Maßnahmen umgesetzt sind, wird es noch dauern.

Damit die Radwege im Rhein-Hunsrück-Kreis auch künftig einen guten Zustand aufweisen können, haben der Kreis sowie die einzelnen Verbandsgemeinden und die Stadt Boppard bereits vor einigen Jahren Radverkehrskonzepte beschlossen. Sie sollen den Radwegeausbau vorantreiben. Wie unsere Zeitung von einem Leser erfahren hat, lassen einige Wege augenscheinlich trotzdem zu Wünschen übrig – unter anderem im Bereich Kastellaun.

Was der Leser konkret kritisiert, ist eine fehlende Beschilderung und Beschädigungen der Teerdecke durch Wurzelerhöhungen. Insbesondere der Schinderhannes-Radweg im Bereich Kastellaun weise keinen guten Pflegezustand auf. Hat die Verbandsgemeinde diesen Weg im Blick? Und wie sieht die Umsetzung des Radverkehrskonzeptes der VG Kastellaun generell aus?

Radverkehrskonzept bereits 2023 beschlossen

Ähnlich wie das Radverkehrskonzept des Kreises wurde auch das Radverkehrskonzept der VG Kastellaun im Jahr 2023 beschlossen, erklärt Christian Keimer, Verbandsgemeindebürgermeister von Kastellaun, im Gespräch mit unserer Zeitung. Obwohl das bereits zwei Jahre her ist, sind noch nicht allzu viele Maßnahmen umgesetzt worden.

Der Grund: Anfang 2024 kam es zu einem Wechsel bei der Tourist-Information Kastellaun. Infolgedessen wurden erst einmal andere Dinge priorisiert und das Konzept zunächst liegengelassen. Mitte 2024 wurde es wieder aufgegriffen. Viel umgesetzt worden sei seitdem aber noch nicht. „Wenn ich mir andere VGs anschaue, müssen wir uns deswegen aber glaube ich nicht schämen. Das Konzept ist ein langfristiger Katalog“, sagt Keimer. Es umfasst zahlreiche Maßnahmen. Darunter zum Beispiel den Ausbau und Neubau gewisser Strecken sowie die Optimierung der Wegweisung.

Radweg zwischen Braunshorn und Gödenroth ist wichtigste Maßnahme

„Wir können nicht sofort alles anpacken.“ Zwischen dem Kreis, den Verbandsgemeinden und der Stadt Boppard habe es bereits zweimal ein Treffen gegeben, bei dem über Maßnahmen gesprochen wurde, die der Kreis priorisiert umsetzen will – auch mit Blick auf die Buga im Jahr 2029.

Im Bereich Kastellaun gibt es ebenfalls Maßnahmen, die Keimer als Erstes umsetzen möchte. Dazu gehört der Neubau zweier Radwege: Sowohl zwischen Beltheim und Dorweiler als auch zwischen Braunshorn und Gödenroth. Besonders auf die Verbindung zwischen Braunshorn und Gödenroth legt Keimer aktuell seinen Fokus. „Da Kinder aus Braunshorn nach Gödenroth in die Grundschule gehen, muss es zwischen den beiden Orten eine gute und sichere Verbindung geben“, sagt Keimer.

Schäden durch Wurzeln sind als Problem bekannt

Wege, deren Ausbau und Optimierung Keimer ebenfalls als sehr wichtig ansieht, sind der Hunsrück-Mosel-Radweg zwischen Kastellaun und Kirchberg sowie der Schinderhannesradweg. Dass dort an einigen Stellen durch die Wurzeln der Bäume Schäden entstanden sind, habe man als Problem erkannt. „Das sollte definitiv angepackt werden“, betont der VG-Bürgermeister. Die Bäume könnten jedoch nicht einfach so gefällt oder die Wurzeln herausgezogen werden, da sie eventuell eine tragende Funktion hätten. „Da muss man schon vorsichtig sein“, sagt Keimer.