Vorwurf versuchter Totschlag Kastellaun: War Brandlegung Hilferuf aus Überforderung? Christine Jäckel 03.11.2026, 16:00 Uhr

i Wollte eine 66-jährige Frau aus Kastellaun ihren Lebensgefährten mit einem Feuer umbringen? dpa/Bernd Glebe. picture alliance/dpa

Eine 66‑jährige Frau muss sich nach einem Brand in Kastellaun vor dem Landgericht in Bad Kreuznach verantworten. Der Vorwurf: Brandstiftung und versuchter Totschlag. Am zweiten Prozesstag sagen nun einige Zeugen aus.

Am Montag, 3. März, brannte es in einem Wohnhaus in der Goethestraße in Kastellaun. Jetzt muss sich eine 66-Jährige vor dem Landgericht Bad Kreuznach verantworten, weil sie das Feuer gelegt haben soll. Mit dem Rollator wird die Angeklagte auch an diesem zweiten Prozesstag von den Justizwachtmeistern in den Schwurgerichtssaal geführt.







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