71 Vereine profitieren Kastellaun: Spendenaktion „von Herzen" mit 25.000 Euro

i Mit 25.000 Euro fördert Möbel Preiss Vereine und Institutionen im Rahmen der Spendenaktion „von Herzen“. Seniorchef Walter Preiss (von rechts) Geschäftsführer Sebastian Preiss und Marketingleiter Maximilian Bräuer freuen sich über das gute Ergebnis. Werner Dupuis

Im Rahmen der Spendenaktion „von Herzen“ unterstützt Möbel Preiss aus Kastellaun pünktlich zu Weihnachten insgesamt 71 Vereine und Organisationen mit 25.000 Euro.

Die Spendenaktion „von Herzen“ von Möbel Preiss war ein voller Erfolg. Insgesamt wurden über 300 Spendenschecks ausgefüllt. So kamen 25.000 Euro zusammen, die nun – pünktlich zu Weihnachten – an 71 Vereine und Organisationen verteilt werden. Im vergangenen Herbst rief Möbel Preiss seine Kunden dazu auf, beim Kauf eine Spendenkarte zugunsten ihres Lieblingsvereins oder einer ausgewählten Institution auszufüllen.







