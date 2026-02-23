Förderung aus RZN-Programm Kastellaun saniert Rathaus für 2,21 Millionen Euro Lara Kempf 23.02.2026, 17:00 Uhr

i 2,21 Millionen Euro investiert die Verbandsgemeinde Kastellaun in die Sanierung ihres Rathauses. Möglich macht dies das Förderprogramm „RZN" des Landes. Dupuis Werner (Archiv). Werner Dupuis

Multifunktionsräume und modernere Technik: Mit finanzieller Unterstützung aus dem Zukunftsprogramm „RZN“ des Landes will die Verbandsgemeinde Kastellaun ihr Rathaus sanieren. Was genau geplant ist.

Das Rathaus der Verbandsgemeinde Kastellaun ist in die Jahre gekommen. Eine Sanierung soll das Verwaltungsgebäude fit für die Zukunft machen. Noch in diesem Jahr sollen die Planungen konkreter werden.Bereits Ende 2025 erhielt die Verbandsgemeinde die Zusage für Fördergelder aus dem rheinland-pfälzischen Zukunftsprogramm „Regional.







Artikel teilen

Artikel teilen