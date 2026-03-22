Eindrücke im Wahllokal Kastellaun: Nach dem Sonntagsspaziergang zur Wahl Winfried Simon 22.03.2026, 17:00 Uhr

i Ein überzeugter Wähler aus Kastellaun: Manfred Rein (83) gibt seine Stimme ab. Daneben die Wahlhelfer Karl-Heinz Platt und Hermann-Josef Castor. Winfried Simon. RZ

Da in Deutschland Wahlen traditionsgemäß Sonntags stattfinden, kann man den Gang zur Urne gut mit einem Spaziergang nach Frühstück, Mittagessen oder dem Nachmittagskaffee verbinden. Wir haben Eindrücke aus den Wahllokalen in Kastellaun gesammelt.

„Bin ich hier richtig?“ Es ist wohl die am häufigsten gestellte Frage in einem der drei Kastellauner Wahllokale am Tag der Landtagswahl. In drei Wahlbezirke ist die knapp 6000 Einwohner zählende Stadt im vorderen Hunsrück eingeteilt, und alle drei Wahllokale befinden sich in der Integrierten Gesamtschule (IGS) – ja sogar nur auf einem Flur, in drei direkt nebeneinander liegenden Klassenräumen.







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