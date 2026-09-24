800 Jahre Kastellaun Kastellaun lockt mit großer Party zum Jubiläum Martin Boldt 24.09.2026, 18:00 Uhr

i Hoch über Kastellaun thronen die Reste des einst so mächtigen Schiefergemäuers. Vor Jahrhunderten wurde es zerstört, geblieben sind Mauern. Die Sponheimer Burg ist das Wahrzeichen der Stadt. Nina Borowski

Die 800-Jahr-Feierlichkeiten in Kastellaun steuern am Wochenende auf ihren Höhepunkt zu. Am Samstag findet der offizielle Festakt mit Musiknacht und Feuerwerk statt, am Sonntag schließt sich das Bürgerfest mit verkaufsoffenem Sonntag an.

Von der Grafenresidenz hin zur Raver-Hochburg: Die Stadt Kastellaun kann seit ihrer ersten urkundlichen Erwähnung 1226 auf eine bewegte Geschichte zurückblicken. Am kommenden Wochenende nun erreichen die Jubiläumsfeierlichkeiten ihren Höhepunkt.Am Samstag, 27.







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