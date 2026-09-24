Die 800-Jahr-Feierlichkeiten in Kastellaun steuern am Wochenende auf ihren Höhepunkt zu. Am Samstag findet der offizielle Festakt mit Musiknacht und Feuerwerk statt, am Sonntag schließt sich das Bürgerfest mit verkaufsoffenem Sonntag an.
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Von der Grafenresidenz hin zur Raver-Hochburg: Die Stadt Kastellaun kann seit ihrer ersten urkundlichen Erwähnung 1226 auf eine bewegte Geschichte zurückblicken. Am kommenden Wochenende nun erreichen die Jubiläumsfeierlichkeiten ihren Höhepunkt.Am Samstag, 27.