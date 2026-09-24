800 Jahre Kastellaun
Kastellaun lockt mit großer Party zum Jubiläum
Hoch über Kastellaun thronen die Reste des einst so mächtigen Schiefergemäuers. Vor Jahrhunderten wurde es zerstört, geblieben s
Hoch über Kastellaun thronen die Reste des einst so mächtigen Schiefergemäuers. Vor Jahrhunderten wurde es zerstört, geblieben sind Mauern. Die Sponheimer Burg ist das Wahrzeichen der Stadt.
Nina Borowski

Die 800-Jahr-Feierlichkeiten in Kastellaun steuern am Wochenende auf ihren Höhepunkt zu. Am Samstag findet der offizielle Festakt mit Musiknacht und Feuerwerk statt, am Sonntag schließt sich das Bürgerfest mit verkaufsoffenem Sonntag an.

Lesezeit 2 Minuten
Von der Grafenresidenz hin zur Raver-Hochburg: Die Stadt Kastellaun kann seit ihrer ersten urkundlichen Erwähnung 1226 auf eine bewegte Geschichte zurückblicken. Am kommenden Wochenende nun erreichen die Jubiläumsfeierlichkeiten ihren Höhepunkt.Am Samstag, 27.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren