Seit 30 Jahren wummern die Bässe der Nature One am ersten Augustwochenende über die Hunsrückhöhen. Und seit 30 Jahren herrscht dann Ausnahmezustand in Kastellaun. Doch daran haben sich die Burgstädter längst gewöhnt. Viel mehr noch: Kastellaun ist zur „Stadt zur Nature One“ geworden – dank einer engen Zusammenarbeit mit dem Veranstalter I-Motion.

Spätestens, nachdem Lena Welker, damals Studentin an der Uni Kaiserslautern, sich vor neun Jahren in ihrer Bachelorarbeit mit der Bedeutung des Technofestivals für die Stadt beschäftigt hatte, wurde deutlich: Es muss zukünftig mehr um die Inwertsetzung der Veranstaltung gehen – für die Stadt, aber auch für die gesamte Region. So gründete sich ein Arbeitskreis (AK), bestehend aus acht Personen, der sich genau mit diesem Thema beschäftigte. Seither steht er unter Einbeziehung der Tourist-Information (TI) im regen Kontakt mit I-Motion. „Seit wir diesen Dialog haben, ist alles besser verzahnt“, sagt Rolf Hoffmann, Beigeordneter der Stadt und Mitglied im AK Nature One. Und das zeige sich an vielen Stellen.

„In den ersten Jahren haben wir uns um die Stadt gar keinen Kopf gemacht. Da haben wir nur geschaut, dass das Festival läuft“, sagt Oliver Vordemvenne von I-Motion. Sehr früh aber habe es bereits Shuttlebusse in die Burgstadt gegeben – „aus einem Servicegedanken heraus“, sagt er. Die Besucher sollten einfacher die Möglichkeit bekommen, etwas einkaufen zu können. Mit wachsender Besucherzahl sei dieser Service gesteigert und immer mehr forciert worden. „Heute sind zu den Spitzenzeiten zwölf Gelenkbusse parallel unterwegs“, sagt Vordemvenne. Und sie würden immer gut und gern genutzt. „Darauf folgten dann erste Absprachen mit der Stadt“, sagt er. Und diese sei von Anfang an offen und innovativ gewesen, betont er. Über das Einrichten von Schatten- und Ruheplätzen bis hin zu einem eigens für die Nature One gestalteten Stadtplan seien Stadt und Veranstalter über die Jahre immer weiter zusammengewachsen.

i Allzu gern wird das Kastellauner Hallenbad genutzt, und das nicht nur als Möglichkeit, sich mal richtig zu duschen am Festivalwochenende. Charlotte Krämer-Schick

Und daraus ist so manche Tradition entstanden: etwa die Nutzung des Hallenbads, das am Festivalwochenende seit fast 20 Jahren zur Partylocation mit Wasserspaß wird. Legendär ist auch der Brunnen oberhalb des Marktplatzes, der alljährlich „geschäumt“ wird, während der Marktplatz selbst gern genutzt wird, um sich unter einem Zeltdach auszuruhen oder sich am Infostand der Tourist-Information mit Merchandiseartikeln einzudecken. „Die werden auch gern von Einheimischen gekauft, die gar nicht zum Festival gehen“, sagt Saskia Müller von der TI. Sie stehe seit vielen Wochen im täglichen Kontakt mit I-Motion, berichtet sie. In diesem Jahr hat das auch mit der Ausstellung im Haus der regionalen Geschichte zu tun, in der die Geschichte der Pydna und damit die vom Kalten Krieg und dem Protest gegen atomares Wettrüsten bis hin zum Festivalstandort erzählt wird. „Wir überarbeiten die Tafeln und haben die Ausstellung ein wenig gepimpt“, sagt Müller. Mit dem Ticket zur Nature One kann sie das gesamte Wochenende über kostenfrei besucht werden, betont sie.

i Der "Schaumbrunnen" hat mittlerweile Kultstatus. Wer die Idee dazu hatte, weiß keiner. Sicher ist nur, dass das schaumige Vergnügen während der Nature One nicht fehlen darf. Charlotte Krämer-Schick

„Uns war und ist es wichtig, dass sich die Gäste gern hier in der Stadt aufhalten, dass sie hier verweilen und sich wohlfühlen“, sagt Hoffmann. Auch vor dem Hintergrund, dass die Nature One zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor für die Stadt geworden ist. Die Gastronomie werde rege genutzt, auch die Supermärkte profitierten, sagt Bürgermeister Christian Keimer. „Die Tage sind umsatzstärker als die in der Vorweihnachtszeit“, sagt er. Seien die Geschäfte in den Anfangsjahren noch regelrecht überrollt worden, hätten sei mittlerweile gelernt, dynamisch mit der Nature One umzugehen. „Auf großen Festivals haben sich Supermärkte auf den Campingplätzen etabliert“, berichtet Vordemvenne. Doch I-Motion habe sich bewusst gegen ein solches Angebot entschieden. „Wir wollen nicht, dass es keinen Bezug zur Stadt gibt“, sagt er.

i An mehreren Stellen in der Stadt gibt es Ruhezonen, in denen sich die Festivalbesucher erholen können. Charlotte Krämer-Schick

Auch im touristischen Bereich ist das Festival zu einem wichtigen Faktor geworden. „Wir könnten noch mehr Unterkünfte brauchen“, sagt Müller. Viele Besucher reservierten ihre Hotelzimmer oder Ferienwohnungen bereits ein Jahr im Voraus. „Wir sind quasi nahtlos wieder ausgebucht für den Zeitraum“, sagt sie. Über das landesweite Buchungssystem unterstützte die TI die Festivalbesucher auch bei der Suche nach passenden Unterkünften in den benachbarten Verbandsgemeinden – und checken auch gleich, wie die Busverbindung dorthin ist oder ob Taxis so weit fahren.

Dass die Nature One kein Fremdkörper mehr in der Burgstadt ist, darin sind sich die Akteure einig. „In den Nachbarländern gilt Kastellaun auf jeden Fall als die Stadt zur Nature One“, ist Bürgermeister Keimer sicher. Das Festival habe für einen Bekanntheitsgrad gesorgt, den die Stadt allein nicht hätte schaffen können, sagt er. Und spätestens, wenn die Festivalflagge auf der Burg und hoch über der Stadt gehisst ist, ist jedem klar: Kastellaun und die Nature One gehören zusammen. „Es sind diese Kleinigkeiten, die das Wochenende in der Summe rundmachen“, sagt Vordemvenne.

Technobus macht auf dem Marktplatz Halt

Wer ein wenig Nature-One-Luft schnuppern, aber das Festival nicht besuchen will, hat dazu am Samstag, 2. August, Gelegenheit. Ab 14 Uhr sorgt DJ Basti M für circa 90 Minuten im Technobus für elektronische Beats und Festivalflair auf dem Kastellauner Marktplatz. Dort soll eine kleine Open-Air-Partyzone für alle Einheimischen und Besucher entstehen, die die besondere Atmosphäre der Nature One ganz ohne Festivalticket miterleben wollen. Der Eintritt ist frei.