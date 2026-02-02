Das „Aquafit“ in Kastellaun soll abgerissen und neu gebaut werden. Die Entwurfsplanung ist bereits abgeschlossen. Um die Kosten aber auch wirklich stemmen zu können, braucht die Verbandsgemeinde genügend Fördermittel.
Kastellaun soll ein neues und modernes Schwimmbad bekommen. Das beschloss der Verbandsgemeinderat bereits vor zwei Jahren. Eine noch unklare Finanzierung ließ die Planungen bis jetzt jedoch nur langsam voranschreiten. Nun will die VG an einem Förderprogramm des Bundes teilnehmen.