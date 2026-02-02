Kosten von fast 25 Millionen
Das Schwimmbad "Aquafit" in Kastellaun soll für rund 24,8 Millionen Euro neu gebaut werden. Dafür braucht die Verbandsgemeinde aber noch geeignete Fördermittel.
Das „Aquafit“ in Kastellaun soll abgerissen und neu gebaut werden. Die Entwurfsplanung ist bereits abgeschlossen. Um die Kosten aber auch wirklich stemmen zu können, braucht die Verbandsgemeinde genügend Fördermittel.

Kastellaun soll ein neues und modernes Schwimmbad bekommen. Das beschloss der Verbandsgemeinderat bereits vor zwei Jahren. Eine noch unklare Finanzierung ließ die Planungen bis jetzt jedoch nur langsam voranschreiten. Nun will die VG an einem Förderprogramm des Bundes teilnehmen.

