Stadtjubiläum und Bürgerfest Kastellaun feiert den 800. Geburtstag Werner Dupuis 27.09.2026, 17:00 Uhr

i Sowohl bei der eigentlichen Geburtstagsfeier am Samstag als auch beim Stadtfest: Die ganze Kastellauner Altstadt war eine große Festmeile. Werner Dupuis

Einen besonderen Geburtstag hat die Stadt Kastellaun an diesem Wochenende gefeiert. Mit einem Festakt, einem Bürgerfest und viel Musik bis tief in die Nacht wurde der 800. Jahrestag der ersten urkundlichen Erwähnung gewürdigt.

800 Jahre alt und immer noch so frisch und jung: Dies scheint ein Widerspruch zu sein, doch in Kastellaun wird er gelebt. Die Geburtstagsfeier zum 800. Geburtstag von Kastellaun hat dies eindrucksvoll bewiesen. Das ganze Wochenende feierten Einheimische mit vielen Gäste einen besonderen runden Geburtstag.







Artikel teilen

Artikel teilen