Sie sind immer im Einsatz, wenn es um den Schutz von Leib und Leben geht. In Kastellaun konnte die Feuerwehr nun auf stolze 100 Jahre Brand- und Katastrophenschutz zurückschauen.

Kastellaun hat am vergangenen Samstag ein eindrucksvolles Jubiläum gefeiert: 100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Kastellaun. Der Marktplatz wurde zum großen Festplatz und Museum. Ab Mittag strömten Besucher in Scharen ein und feierten mit den Frauen und Männern, die in der Verbandsgemeinde Tag und Nacht bereitstehen, wenn Hilfe gebraucht wird. Die Resonanz war hervorragend. Viele blieben bis in den Abend, um den runden Geburtstag gemeinsam ausklingen zu lassen. Schon beim Eintreffen fiel der Blick auf eine liebevoll kuratierte historische Fahrzeugausstellung, möglich gemacht durch die Unterstützung des Feuerwehrmuseums Hermeskeil. Alte Schätze aus Blech und Chrom erzählten die Geschichte des Brand- und Katastrophenschutzes. Daneben zeigten die Einheiten in Live-Vorführungen, was moderne Feuerwehrarbeit heute bedeutet: präzise Abläufe, verlässliche Teamarbeit – und die Fähigkeit, in Sekunden von Routine auf Ernstfall umzuschalten.

Die Liste der Attraktionen war lang und bewusst so gewählt, dass sie die Neugier weckte und Hemmschwellen senkte. Eine Boulderwand forderte Geschick und Mut heraus, der XXL-Brandsimulator machte Gefahrensituationen anschaulich und vermittelte zugleich Sicherheitstipps aus erster Hand.

Wer genauer hinhörte, bekam außerdem Einblick in das große Ganze: Die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Kastellaun umfasst 28 Einheiten – 25 örtliche Feuerwehreinheiten, die Stützpunkteinheit Kastellaun sowie die beiden Schwerpunkteinheiten Beltheim und Mastershausen. Rund 550 aktive ehrenamtliche engagieren sich hier – unterstützt von sieben Jugendfeuerwehren und vier Bambinifeuerwehren, in denen etwa 120 Kinder und Jugendliche spielerisch auf den aktiven Dienst vorbereitet werden. Das Jubiläum war aber nicht nur Rückschau, sondern auch Bühne der Anerkennung. Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling und Landrat Volker Boch überbrachten persönliche Grüße und Ebling ehrte zahlreiche Feuerwehrangehörige für 25 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit.

Seine Worte trafen den Kern: „Feuerwehr braucht gute Rahmenbedingungen – bei Ausstattung, Ausbildung, Qualifizierung. Das ist wichtig. Und wir sind hier in einer Stadt und einer Verbandsgemeinde, wo man das weiß.“ Zugleich mahnte er Weitblick an: „Wir werden diesen Brand- und Katastrophenschutz in den nächsten Jahren eher öfter brauchen als heute.“ Und er erinnerte daran, dass gesellschaftliche Resilienz nicht verordnet werden kann: „Es liegt auch an jedem Einzelnen, dass wir das stark machen, was eine Feuerwehr lebt.“

Auch Landrat Volker Boch hob die Tragweite des Anlasses hervor: „Es ist gesellschaftliches Rückgrat und Stärkung einer Gemeinschaft, was hier gelebt wird – und das seit 100 Jahren.“ Der Verbandsgemeindebürgermeister Christian Kaimer würdigte die Geehrten mit Blick auf die Auszeichnungen für 25 Jahre Feuerwehrdienst: „Diese Auszeichnung des Innenministers ist eine ganz besondere Ehre; sie spiegelt ein Vierteljahrhundert Feuerwehrarbeit wider – ein starkes Zeichen der Wertschätzung.“ Ohne Ehrenamt gäbe es dieses System nicht. Freiwillige Feuerwehren sind ein Pfeiler der öffentlichen Sicherheit – gerade in ländlich geprägten Regionen. Sie leben von Menschen, die Verantwortung übernehmen, Ausbildungsabende einplanen, nachts aus dem Bett springen, im Einsatz kühlen Kopf bewahren und danach wieder in den Alltag zurückkehren. Dieses „Mehr tun, als man muss“ ist kein Selbstläufer. Es braucht Anerkennung, planbare Rahmenbedingungen – und Nachwuchs. Die Jugendarbeit der Verbandsgemeinde ist dafür ein Schlüssel: Wer früh erlebt, dass man gebraucht wird, bleibt oft ein Leben lang dabei.

Der Jubiläumstag zeigte, wie leistungsfähig und vielfältig die Feuerwehr in der Verbandsgemeinde Kastellaun aufgestellt ist. Die nächsten 100 Jahre werden neue Aufgaben bringen – Klimafolgen, komplexere Technik, mehr Prävention. Dass Kastellaun dafür gut gerüstet ist, lag an diesem Samstag auf der Hand.