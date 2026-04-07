Verhandlung vor Gericht Kastellaun: Durch Einbruch flog Drogenversteck auf Christine Jäckel 07.04.2026, 15:00 Uhr

i Zwei 28 Jahre alte Männer müssen sich vor dem Landgericht Bad Kreuznach wegen des Handels mit Rauschgift verantworten. Christine Jäckel

Als das eigene Drogenversteck ausgeraubt wurde, war auch die kriminelle Karriere eines Mannes aus der VG Kastellaun kurz darauf beendet. Gemeinsam mit einem Freund muss er sich derzeit vor dem Landgericht Bad Kreuznach verantworten.

Wie kam es, dass zwei junge Männer aus dem Hunsrück, die einen guten Job und ein schönes Leben hatten, in die Drogenszene rutschten und nun in Untersuchungshaft sitzen? Dieser Frage geht das Landgericht Bad Kreuznach in dem Verfahren gegen zwei 28 Ja hre alte Angeklagte nach.







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