Bundesweiter Apotheken-Protest Kastellaun: Die Flora-Apotheke bleibt am 23. März zu Marie Pörsch 20.03.2026, 12:00 Uhr

i Petra Boch (rechts) beschäftigt 15 Mitarbeiter in der Flora-Apotheke in Kastellaun. Diese bleibt am Montag, 23. März, wegen eines bundesweiten Protesttags der Apotheken geschlossen. Marie Pörsch

Geschlossene Apotheken am Montag – ein bundesweiter Protest gegen die wirtschaftliche Lage. Steigende Kosten und stagnierende Honorare setzen die Branche unter Druck. Auch Apothekerin Petra Boch aus Kastellaun fordert dringend Reformen.

In ganz Deutschland bleiben am Montag, 23. März, die Türen von Apotheken geschlossen. Die Bundesregierung und die Regierungsfraktionen sollen mit dieser Aktion daran erinnert werden, eine versprochene Honorarerhöhung durchzusetzen. Außerdem soll das Apothekensterben gestoppt werden.







Artikel teilen

Artikel teilen