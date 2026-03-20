Geschlossene Apotheken am Montag – ein bundesweiter Protest gegen die wirtschaftliche Lage. Steigende Kosten und stagnierende Honorare setzen die Branche unter Druck. Auch Apothekerin Petra Boch aus Kastellaun fordert dringend Reformen.
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In ganz Deutschland bleiben am Montag, 23. März, die Türen von Apotheken geschlossen. Die Bundesregierung und die Regierungsfraktionen sollen mit dieser Aktion daran erinnert werden, eine versprochene Honorarerhöhung durchzusetzen. Außerdem soll das Apothekensterben gestoppt werden.