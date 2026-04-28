Ausstellung auf der Burg
Kastellaun blickt auf 800 Jahre Stadtgeschichte
Auf großformatigen Fotos, Infotafeln und mit vielen Exponaten werden 800 Jahre Geschichte der Stadt Kastellaun für die Besucher
Auf großformatigen Fotos, Infotafeln und mit vielen Exponaten werden 800 Jahre Geschichte der Stadt Kastellaun für die Besucher der Ausstellung erlebbar gemacht.
Dupuis Werner. Werner Dupuis

Die Stadt Kastellaun blickt in diesem Jahr auf 800 Jahre seit der ersten urkundlichen Erwähnung im Jahr 1226 zurück. Am Wochenende eröffnete im Haus der Regionalen Geschichte eine Ausstellung zur reichhaltigen Historie der Burgstadt.

Lesezeit 2 Minuten
Ganz im Zeichen ihres 800. Geburtstages steht in diesem Jahr die Stadt Kastellaun. Entsprechend einer Urkunde von 1226 stieg vor 800 Jahren Kastellaun aus dem Dunkel der Geschichte. Mit einem bunten Programm wird der runde Geburtstag gebührend gefeiert.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren