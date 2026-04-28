Die Stadt Kastellaun blickt in diesem Jahr auf 800 Jahre seit der ersten urkundlichen Erwähnung im Jahr 1226 zurück. Am Wochenende eröffnete im Haus der Regionalen Geschichte eine Ausstellung zur reichhaltigen Historie der Burgstadt.
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Ganz im Zeichen ihres 800. Geburtstages steht in diesem Jahr die Stadt Kastellaun. Entsprechend einer Urkunde von 1226 stieg vor 800 Jahren Kastellaun aus dem Dunkel der Geschichte. Mit einem bunten Programm wird der runde Geburtstag gebührend gefeiert.