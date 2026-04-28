Ausstellung auf der Burg Kastellaun blickt auf 800 Jahre Stadtgeschichte Werner Dupuis 28.04.2026, 14:00 Uhr

i Auf großformatigen Fotos, Infotafeln und mit vielen Exponaten werden 800 Jahre Geschichte der Stadt Kastellaun für die Besucher der Ausstellung erlebbar gemacht. Dupuis Werner. Werner Dupuis

Die Stadt Kastellaun blickt in diesem Jahr auf 800 Jahre seit der ersten urkundlichen Erwähnung im Jahr 1226 zurück. Am Wochenende eröffnete im Haus der Regionalen Geschichte eine Ausstellung zur reichhaltigen Historie der Burgstadt.

Ganz im Zeichen ihres 800. Geburtstages steht in diesem Jahr die Stadt Kastellaun. Entsprechend einer Urkunde von 1226 stieg vor 800 Jahren Kastellaun aus dem Dunkel der Geschichte. Mit einem bunten Programm wird der runde Geburtstag gebührend gefeiert.







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