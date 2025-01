Session offiziell eröffnet Karneval Verein Simmern hat nun sein Prinzenpaar gekürt 08.01.2025, 14:00 Uhr

i Gruppenbild mit Prinzenpaar: Die närrische Gefolgschaft stellte sich gern mit Daniela I. und Gerhard I. zum Erinnerungsbild auf. Judith Kratsch

Während einige Karnevalsvereine in anderen Orten des Rhein-Hunsrück-Kreises schon früher in die närrische Session gestartet sind, haben sich die Simmerner Jecken etwas Zeit gelassen, um ihr Prinzenpaar zu küren.

Nun hat auch der Karneval Verein Simmern (KVS) offiziell sein Prinzenpaar gekürt. Daniela und Gerhard Bender aus der Kreisstadt sind am Sonntag in der Räubar offiziell in ihr Amt eingeführt worden. Am 11.11. – an diesem Tag sind Proklamationen sonst üblich – war dies nicht möglich, da das Ehepaar Bender für diese Zeit schon vor längerer Zeit einen Urlaub geplant hatte.

