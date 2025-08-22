Karl-Peter und Anita Breuer aus Ravengiersburg feiern Goldene Hochzeit. Vor 50 Jahren gaben sie sich das Ja-Wort – seither prägen Familie, Landwirtschaft und Engagement für Dorf und Kirche ihr gemeinsames Leben.

Karl-Peter und Anita Breuer vom Neuhof feiern Goldene Hochzeit. Als 16-Jährige haben sie sich im Hunsrückdom in Ravengiersburg erstmals getroffen und Silvester 1971 ineinander verliebt. Am 22. August 1975 gaben sie sich vor dem Standesamt in Simmern das Ja-Wort. Die kirchliche Trauung folgte am 6. September im Hunsrückdom.

Jubilar war Mitbegründer der Wildfruchtanbaugesellschaft Hunsrück

Die Jubilarin machte eine Ausbildung als Industriekauffrau und legte später die Meisterprüfung in der ländlichen Hauswirtschaft ab. Karl-Peter wählte Werkzeugmacher als Beruf, parallel führte und vergrößerte er den elterlichen Bauernhof und bildete sich weiter zum Landwirtschaftsmeister. Der Jubilar war Mitbegründer der Wildfruchtanbaugesellschaft Hunsrück. Hier betrieb er 25 Jahre eine große Holunderplantage. 17 Jahre war Breuer Ortsbürgermeister von Ravengiersburg. Die Jubilarin ist bis heute mit Herzblut in der katholischen Kirchengemeinde tätig. Zwei Kinder, zwei Enkel, Verwandte und Freunde wünschen dem Jubelpaar ein glückliches Miteinander.