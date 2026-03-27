CDUlerin aus WK23 im Interview Karina Wächter vertritt Hunsrücker Interessen in Mainz Annalena Bischoff 27.03.2026, 14:00 Uhr

i CDU-Fraktionsführer Gordon Schnieder und CDU-Direktkandidatin Karina Wächter freuen sich über den Wahlerfolg ihrer Partei bei der Landtagswahl 2026. Dr. Thorsten Kuhn

Mit Themen wie ländlichem Leben, Finanzen und Gesundheits- und Bildungsversorgung gewann Karina Wächter (CDU) den Wahlkreis 23 bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. So blickt sie auf ihren Wahlsieg.

Genau 12.786 Kreuze – so viele Erststimmen erhielt CDU-Direktkandidatin Karina Wächter am Sonntag, 22. März, in ihrem Wahlkreis 23 Bernkastel-Kues/Morbach/Kirchberg. Damit gewann sie – wie auch vor fünf Jahren – das Direktmandat und zieht nun wieder als Vertreterin der Region in den rheinland-pfälzischen Landtag ein.







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