Wahlausgang Wahlkreis 23 Karina Wächter (CDU) verteidigt ihr Direktmandat klar Annalena Bischoff

Philipp Lauer 22.03.2026, 23:45 Uhr

i Die CDU geht bei der Landtagswahl 2026 auch im Wahlkreis 23 deutlich als Wahlsieger hervor. Philipp Lauer

Die Spannung währte nur kurz: Statt eines engen Rennens stand im Wahlkreis 23 schon früh am Wahlabend der Sieger fest: Die CDU setzte sich durch. So fällt das Fazit der Direktkandidaten aus.

Ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen hatten Prognosen erwarten lassen, doch im Wahlkreis 23 Bernkastel-Kues/Morbach/Kirchberg fiel die Entscheidung schneller aus gedacht. Bereits am frühen Wahlabend zeichnete sich ein klarer Sieg der CDU ab: Karina Wächter gewann wie schon bei der Landtagswahl 2021 erneut das Direktmandat und erreichte 36,4 Prozent der Stimmen.







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