Wahlausgang Wahlkreis 23
Karina Wächter (CDU) verteidigt ihr Direktmandat klar
Die CDU geht bei der Landtagswahl 2026 auch im Wahlkreis 23 deutlich als Wahlsieger hervor.
Die CDU geht bei der Landtagswahl 2026 auch im Wahlkreis 23 deutlich als Wahlsieger hervor.
Philipp Lauer

Die Spannung währte nur kurz: Statt eines engen Rennens stand im Wahlkreis 23 schon früh am Wahlabend der Sieger fest: Die CDU setzte sich durch. So fällt das Fazit der Direktkandidaten aus.

Lesezeit 6 Minuten
Ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen hatten Prognosen erwarten lassen, doch im Wahlkreis 23 Bernkastel-Kues/Morbach/Kirchberg fiel die Entscheidung schneller aus gedacht. Bereits am frühen Wahlabend zeichnete sich ein klarer Sieg der CDU ab: Karina Wächter gewann wie schon bei der Landtagswahl 2021 erneut das Direktmandat und erreichte 36,4 Prozent der Stimmen.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungWK 23 - BKS/MOR/Kirchberg

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren