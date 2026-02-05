Direktkandidatin Wahlkreis 23 Karina Wächter (CDU) tritt für gutes Leben im Land an Philipp Lauer 05.02.2026, 18:00 Uhr

i Karina Wächter kandidiert für die CDU im Wahlkreis 23 für die Landtagswahl 2026 in Rheinland-Pfalz. Seit 2020 ist sie Landtagsabgeordnete und bringt zudem viele Jahre Erfahrung in der Kommunalpolitik mit. Seit 2014 ist sie im Kreistag Bernkastel-Wittlich vertreten, seit der Kommunalwahl 2024 auch im Verbandsgemeinderat Bernkastel-Kues. Wächter ist Vorsitzende des Kreisverbands der CDU-Bernkastel-Wittlich, des Gemeindeverbands der CDU Bernkastel-Kues und Mitglied im Landesvorstand. Philipp Lauer

Karina Wächter möchte bei der Landtagswahl das Direktmandat im Wahlkreis 23 verteidigen. Die 35-Jährige möchte sich weiter für die Belange der Menschen in ihrer Heimat einsetzen. Seit 2020 ist sie Landtagsabgeordnete der CDU. Das sind ihre Themen:

„Ich will die Rahmenbedingungen schaffen, dass Jung und Alt gut im ländlichen Raum leben können“, sagt Karina Wächter. Seit mehr als fünf Jahren ist Landtagsabgeordnete für die CDU und würde ihre Arbeit am liebsten weitermachen. Für gleichwertige Lebensverhältnisse setzt sie Schwerpunkte unter anderem bei Gesundheitsversorgung, Bildung, Infrastruktur, kommunalen Finanzen, Wirtschaft, Landwirtschaft und Weinbau.







Artikel teilen

Artikel teilen