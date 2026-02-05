Karina Wächter möchte bei der Landtagswahl das Direktmandat im Wahlkreis 23 verteidigen. Die 35-Jährige möchte sich weiter für die Belange der Menschen in ihrer Heimat einsetzen. Seit 2020 ist sie Landtagsabgeordnete der CDU. Das sind ihre Themen:
„Ich will die Rahmenbedingungen schaffen, dass Jung und Alt gut im ländlichen Raum leben können“, sagt Karina Wächter. Seit mehr als fünf Jahren ist Landtagsabgeordnete für die CDU und würde ihre Arbeit am liebsten weitermachen. Für gleichwertige Lebensverhältnisse setzt sie Schwerpunkte unter anderem bei Gesundheitsversorgung, Bildung, Infrastruktur, kommunalen Finanzen, Wirtschaft, Landwirtschaft und Weinbau.