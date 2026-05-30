Weiterer Weggang Kaplan Jagodin verabschiedet sich aus Emmelshausen Lara Kempf 30.05.2026, 15:00 Uhr

i Auch Kaplan Antonio Jagodin verlässt die Pfarrei St. Hildegard in Emmelshausen im Sommer. Sarah Schött/Paulinus

Ende Juni verlässt Pfarrer Adams die Pfarrei St. Hildegard in Emmelshausen. Er ist nicht der Einzige, der geht. Auch Kaplan Antonio Jagodin kehrt der Gemeinde den Rücken. Wie er seine Zeit im Hunsrück erlebt hat und wie es für ihn weitergeht.

Die Pfarrei St. Hildegard in Emmelshausen hat im Sommer gleich zwei Verluste zu verkraften. Nicht nur Pfarrer Christian Adams verlässt den Vorderhunsrück, auch Kaplan Antonio Jagodin widmet sich neuen Aufgaben und kehrt Emmelshausen den Rücken. Seine Zeit hier wird der 28-Jährige jedoch so schnell nicht vergessen.







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