26 Millionen Euro im Minus Kann sich Rhein-Hunsrück-Kreis Freiwilliges leisten? Annalena Bischoff 05.07.2026, 13:00 Uhr

i Auch die Unterhaltung der Stadtbücherei Simmern gehört zu den freiwilligen Leistungen im Rhein-Hunsrück-Kreis. Andreas Nitsch

Wo muss zuerst gespart werden, wenn Kommunen knapp bei Kasse sind? Oft trifft es die freiwilligen Leistungen, von Kultur über Soziales bis hin zum Radwegebau. Auch der Rhein-Hunsrück-Kreis kämpft mit wachsenden Ausgaben.

26 Millionen Euro: Mit einem Defizit in dieser Höhe plant der Rhein-Hunsrück-Kreis derzeit für das Haushaltsjahr 2026. Die finanzielle Lage verschärft sich nach Einschätzung von Landrat Volker Boch zunehmend. Grund seien vor allem immer mehr Pflichtaufgaben, die Bund und Land den Kommunen übertragen, ohne die Kosten vollständig zu übernehmen.







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