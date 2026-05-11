Teure Führerscheine, teurer Sprit und der Trend zum umweltbewussten Reisen. Die Zeit scheint günstig zu sein, um die Reaktivierung der Hunsrückquerbahn für den Personenverkehr voranzutreiben. Welche Pläne der Hunsrückbahn-Verein verfolgt.
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Als Kind sei er eine Art Nachbar der Hunsrückquerbahn gewesen, erzählt der Simmerner Wolfgang Müller, als wir ihn am alten Bahnhof in der Kreisstadt treffen. Dort drüben – so deutet er an – habe sich die Bahnschlosserei befunden – das Zuhause seines Großvaters.