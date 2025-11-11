Benefizkonzert in Emmelshausen
Kammerorchester Rhein-Hunsrück sorgt für Glanzpunkte 
Freuen sich auf ein erfolgreiches Konzert in St. Hildegard in Emmelshausen (von links): Michael Burovik, Leiter des Kammerorchesters, KMS-Leiter Markus Rothenberger, Solistin Sarah Paul sowie Elisabeth Monnerjahn und Walter Desch von der Lea Ackermann Stiftung.
Charlotte Krämer-Schick

Meist gegen Ende des Jahres präsentiert sich das Kammerorchester der Kreismusikschule mit einem Konzert. In diesem Jahr gibt es dabei gleich zwei Neuerungen – und ein Programm, das einen musikalischen Hochgenuss verspricht.

Es ist Tradition, dass das „Kammerorchester der Kreismusikschule“ gegen Ende des Jahres ein besonderes Konzert gibt. In diesem Jahr gibt es allerdings Neuerungen: Zum einen tritt das Orchester zum ersten Mal unter neuem Namen auf, zum anderen wird es auch ein Benefizkonzert geben.

