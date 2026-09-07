Ein Tag verändert alles Kaiserschnitt macht Mutter aus Külz zum Pflegefall Lara Kempf 07.09.2026, 18:00 Uhr

i Seit ihrem Kaiserschnitt vor rund einem Jahr ist Manuela Wagner aus Külz auf den Rollstuhl angewiesen. Ihr Krankenbett steht neben den Spielsachen ihrer beiden Kinder im Wohnzimmer. Lara Kempf

Ein Moment kann ein ganzes Leben verändern. Das musste auch Familie Wagner aus Külz im vergangenen Jahr schmerzlich feststellen. Einer der schönsten Tage ihres Lebens verwandelte sich plötzlich in einen Albtraum, mit dem sie bis heute zu kämpfen hat.

Die Geburt des eigenen Kindes bedeutet eigentlich pures Glück. Doch nicht so bei Familie Wagner aus Külz. Dort veränderte ein Kaiserschnitt das Leben der jungen Familie für immer. HELFT UNS LEBEN, die Hilfsinitiative unserer Zeitung, hat die vierköpfige Familie zu Hause besucht und sich ihre Geschichte angehört.







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