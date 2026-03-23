Meinung zur Landtagswahl 2026 Junge CDU-Politiker punkten mit Bekenntnis zum Land Philipp Lauer 23.03.2026, 00:09 Uhr

i Philipp Lauer Jens Weber. MRV

Karina Wächter und Tobias Vogt haben die Wahlkreise 23 Bernkastel-Kues/ Morbach/ Kirchberg und 16 Rhein-Hunsrück verteidigt. Was die beiden gemeinsam haben und was man ihnen wünschen kann – der Kommentar der Rhein-Hunsrück-Zeitung zur Landtagswahl:

Die jungen CDU-Politiker, Karina Wächter und Tobias Vogt, werden die Region weiter im Landtag vertreten – mit dem Unterschied, dass die Union nach 35 Jahren aus der Opposition in Regierungsverantwortung wechselt.Was Wächter und Vogt außerdem gemeinsam haben: Beide waren 1992 noch Kinder, kennen Rheinland-Pfalz also nur mit der SPD in der Landesregierung.







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