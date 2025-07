Was haben eine alte Couch, Gardinen und Spanngurte gemeinsam? Auf den ersten Blick nicht viel. Für Jon Liesenfeld aus Keidelheim sind dies jedoch alles Materialien, aus denen er Klamotten entwirft. Auf der Berlin Fashion Week hat der Nachwuchs-Modedesigner aus dem Hunsrück für die Abschlusskollektion seines Studiums nun zwei Auszeichnungen erhalten. Das soll erst der Anfang seiner Karriere sein.

Interesse an Mode bestand bei dem 24-Jährigen schon immer. Zur Leidenschaft wurde es aber erst, als seine andere Leidenschaft, das Handballspielen, wegen einer Verletzung eingedämmt wurde. „Von da an hatte ich mehr Zeit, mich auf Mode zu fokussieren, und habe mich da dann ausgelebt“, betont der Modedesign-Absolvent. Er lieh sich bei seinen Großeltern eine Nähmaschine aus und machte erste Erfahrungen in diesem Bereich. Am Designen von Klamotten war er zunächst aber nicht interessiert. „Ich fand eher das Thema ,Styling’ interessanter“, sagt Liesenfeld. Er schaute Online-Läden durch und besuchte Concept Läden, eine Mischung aus Warenhaus und Boutique, um die Modebranche besser kennenzulernen.

i Bei seiner Abschlusskollektion hat Jon Liesenfeld viele Materialien aus seinem persönlichen Umfeld benutzt und geupcycled. Stefan Heesch

Nach seinem Abitur im Jahr 2018 nahm Liesenfeld sich ein Jahr Zeit für sich selbst. Nebenbei ging er arbeiten. Im Herbst 2020 begann er schließlich sein Modedesign Studium an der Akademie Mode und Design (AMD) in Düsseldorf. Dafür zog er aus dem Hunsrück nach Duisburg, pendelte von dort zur Uni nach Düsseldorf. Galt sein Interesse während der Schulzeit noch vorrangig dem Thema ,Styling’, beschäftigte er sich während seines Studiums intensiv mit dem Thema ,Entwürfe’. Dabei spielte auch der Hunsrück eine entscheidende Rolle.

Denn für seine Bachelor-Arbeit musste der 24-Jährige eine eigene Kollektion entwerfen. Als Inspiration dafür diente seine Heimat – und vor allem sein Großvater. „Die Kollektion erzählt von den Erfahrungen mit meinen Großeltern aus dem Hunsrück und wie wir zusammengewachsen sind“, betont der Nachwuchs-Designer. Sie trägt den Namen „L’apprenti (französisch: Lehrling) – the youth lack its master“(englisch: Der Jugend fehlt ihr Meister) und handelt vom schwindenden Generationenzusammenhalt. Das Konzept beleuchtet den Konflikt zwischen Alt und Jung. Es spielt mit Klischees, die mit der heutigen Jugend verbunden werden. „Gleichzeitig soll es die Generationen wieder zusammenbringen und zeigen, wie wichtig intergenerationelle Zusammenarbeit und gegenseitiges Verständnis sind“, betont Liesenfeld.

Da sein Großvater Autoschlosser war, nutzte der Hunsrücker dessen Garage und den Kfz-Bereich generell als Inspiration. Die Charaktere, die er mit den einzelnen Kleidungsstücken kreiert, erzählen vom Dorfleben. „Es gibt zum Beispiel den Motorradfahrer, der für einen Tag von zu Hause abhaut. Das ist ja auch eine typische Dorfgeschichte“, sagt der Hunsrücker, dem besonders die Arbeit mit Leder Spaß macht. Um das Zusammenspiel von Handwerkskunst und Komfort zu symbolisieren, sinnbildlich für die beiden Generationen, verbindet er in seiner Kollektion Leder mit Jersey.

Liesenfeld setzt ebenfalls Techniken wie Färben, Weben und verschiedene Druckverfahren ein, um traditionelle Arbeits- und Alltagskleidung in zeitgenössische Stücke zu übersetzen. Auch Materialien aus seinem persönlichen Umfeld finden Verwendung in seiner Kollektion. Die gebrauchten Teile werden ,geupcycled’, werden also wiederverwertet zu neuen, hochwertigeren Produkten. Darunter sind beispielsweise das Leder einer alten Familiencouch, aussortierte Gardinen sowie Planen und Spanngurte aus der Garage seines Großvaters. „Immer, wenn ich für ein paar Tage in meinem Heimatort in Keidelheim bin, sammele ich Inspirationen, die sich dann ungewollt in meinen Klamotten wiederfinden“, erklärt der 24-Jährige.

i Auf der Berlin Fashion Week kann sich Jon Liesenfeld aus Keidelheim über gleich zwei Auszeichnungen freuen. Gerome Defrance

An seiner Abschlusskollektion hat er rund viereinhalb Monate gearbeitet. Alle Teile sind handgemacht und in seiner Einzimmerwohnung in Duisburg entstanden. Zu dem Gesamtpaket gehörten auch ein Booklet, also ein Begleitheft, das nähere Informationen zu der Kollektion gibt, sowie das Schreiben der Bachelorarbeit. „Vor allem die Lederjacken mit den aufwendigen Texturen haben die meiste Zeit eingenommen, zwei Wochen habe ich für eine besonders aufwendige Lederjacke gebraucht“, erinnert sich Liesenfeld.

Dass der Jung-Designer für seine Kollektion auf der Berlin Fashion Week gleich zweimal ausgezeichnet wurde, hat ihn überrascht. „Es gibt so viele gute Mode-Absolventen in Deutschland, da waren die Preise schon eine große Ehre“, sagt er. Neben dem ersten Platz beim European Fashion Award in der Kategorie Bachelor erhielt er außerdem den Neo Fashion Award in der Kategorie Best Global Concept für das Gesamtbild der Kollektion sowie das konzeptionelle Erzählen. Um die außergewöhnliche Qualität und Weitsicht seines Projekts zu würdigen, hatte die Jury diese Kategorie spontan neu geschaffen. „Die Kollektion ist wegen der Verbindung zu meinem Opa sehr persönlich, und ich habe großen Wert auf das Handwerk gelegt. Ich freue ich mich, dass das gewürdigt wurde“, betont der Hunsrücker.

i In Liesenfelds Kollektion findet sich oft Leder als Material. Das Herstellen der Lederjacken hat besonders viel Zeit in Anspruch genommen. Gerome Defrance

Obwohl er schon einige Anfragen bekommen hat, möchte er seine Kollektion erst einmal nicht auf den Markt bringen. Da es für ihn wichtig ist, dass die Klamotten aus nachhaltigen Materialien bestehen, hat er für seine Abschlusskollektion auf Reste zurückgegriffen, die Läden von der Industrie abgekauft haben. Zudem hat er viele Materialien aus seinem persönlichen Umfeld genutzt. „All das zu reproduzieren, wären Einzelteile. Deswegen möchte ich nun lieber neue Teile kreieren und weiter an meiner Designsprache arbeiten“, sagt Liesenfeld. Zwar sei er mit seiner Designsprache, die zwischen ,tragbar’ und ,Couture Ansätzen’ liege, zufrieden, doch um dabei zu bleiben, wolle er auch weiterhin daran arbeiten.

i Mit seiner Kollektion möchte Liesenfeld auf den schwindenden Generationenzusammenhalt zwischen Jung und Alt eingehen. Stefan Heesch

Und wie geht es für den 24-Jährigen beruflich jetzt weiter? „Ich habe mich beim , Fashion x Craft-Programm’, einer Weiterbildung des Fashion Council Germany, beworben und wurde genommen“, erzählt der Nachwuchs-Designer. Gemeinsam mit vier anderen Mode-Absolventen aus Deutschland wird er dort in den kommenden Monaten bei verschiedenen Workshops seine Fähigkeiten und Kenntnisse ausbauen. Dabei geht es vor allem darum, über die Grenzen der klassischen Mode- und Textilproduktionsverfahren hinauszugehen. Die Teilnehmer lernen handwerkliche Techniken abseits der Mode sowie den Umgang mit nachhaltigen Ressourcen. Im Laufe der Weiterbildung entwickeln sie gemeinsam eine Kollektion, die sie dann bei der nächsten Berlin Fashion Week Anfang 2026 präsentieren. „Ich sehe das als gute Möglichkeit, um sich zu zeigen und nochmal auf den Schirm der Leute zu kommen“, sagt der Hunsrücker.

Nach der Weiterbildung, im Februar 2026, möchte Liesenfeld sich in der Industrie bewerben. „Ich möchte besonders an der Schnittstelle Design und Atelier Erfahrungen sammeln, um so nah wie möglich am Produkt bleiben zu können“, betont er.

Die Auszeichnungen für Nachwuchs-Designer

Der European Fashion Award ist einer der international bedeutendsten Förderpreise für Modestudierende. Die Auszeichnung wird von der Stiftung der Deutschen Bekleidungsindustrie (SDBI) getragen. Es gibt Preisträger in den Kategorien ,Bachelor’ und ,Master’. Vergeben wird er jährlich auf der Berlin Fashion Week. In diesem Jahr nahmen mehr als 100 Studierende an dem europaweit ausgeschriebenen Preis teil.

Auch die Initiative Neo Fashion fördert junge Designer. Der Neo Fashion Award ist der Preis, den sie im Rahmen der Berlin Fashion Week an die besten Absolventenkollektionen von Modedesign-Studiengängen aus ganz Deutschland verleiht.