Was in Berlin seine Themen sind, wie es ihm in der Hauptstadt ergeht und wie er den Kontakt in den Kreis hält – das berichtet Julian Joswig, der Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90/ Die Grünen aus Boppard-Bad Salzig im Gespräch mit unserer Zeitung.
Julian Joswig aus Bad Salzig ist seit fast einem Dreivierteljahr Bundestagsabgeordneter von Bündnis 90/ Die Grünen. Kürzlich feierte er die Eröffnung seiner Wahlkreisbüros in Kastellaun und Andernach. Wie ist er angekommen in Berlin, wie hält er die Verbindung zu den Menschen im Wahlkreis?