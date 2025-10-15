Wahlkreis Hunsrück/Rhein-Mosel Julian Joswig ist gut im politischen Berlin angekommen 15.10.2025, 18:00 Uhr

i Julian Joswig hat kürzlich die Eröffnung seines Wahlkreisbüros in Kastellaun (Foto) und in Andernach gefeiert. Elias Dörstel/Wahlkreisbüro Julian Joswig. Elias Dörstel/ Wahlkreisbüro Julian Joswig

Was in Berlin seine Themen sind, wie es ihm in der Hauptstadt ergeht und wie er den Kontakt in den Kreis hält – das berichtet Julian Joswig, der Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90/ Die Grünen aus Boppard-Bad Salzig im Gespräch mit unserer Zeitung.

Julian Joswig aus Bad Salzig ist seit fast einem Dreivierteljahr Bundestagsabgeordneter von Bündnis 90/ Die Grünen. Kürzlich feierte er die Eröffnung seiner Wahlkreisbüros in Kastellaun und Andernach. Wie ist er angekommen in Berlin, wie hält er die Verbindung zu den Menschen im Wahlkreis?







