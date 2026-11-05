Neues wagen oder an Altbewährtem festhalten? Vor dieser Frage stehen Unternehmer immer wieder. Antworten gab es nun beim Forum Wirtschaft Rhein-Hunsrück in Simmern von einer ausgewiesenen Expertin.
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Wenn das eine oder andere Hunsrücker Unternehmen in den nächsten Tagen einen Innovationsschub erlebt, dann könnte das an Julia Borggräfe liegen. Schließlich hat die Hauptrednerin beim Forum Wirtschaft Rhein-Hunsrück in Simmern ihren rund 170 Zuhörern zum Ende ihres Vortrags ein Experiment vorgeschlagen.