Forum Wirtschaft in Simmern
Julia Borggräfe verrät, wie Innovation gelingen kann
"Zukunftsfähig trotz Zukunftsungewissheit" lautete der Titel des Impulsvortrags von Julia Borggräfe.
"Zukunftsfähig trotz Zukunftsungewissheit" lautete der Titel des Impulsvortrags von Julia Borggräfe.
Dupuis Werner. Werner Dupuis

Neues wagen oder an Altbewährtem festhalten? Vor dieser Frage stehen Unternehmer immer wieder. Antworten gab es nun beim Forum Wirtschaft Rhein-Hunsrück in Simmern von einer ausgewiesenen Expertin.

Lesezeit 2 Minuten
Wenn das eine oder andere Hunsrücker Unternehmen in den nächsten Tagen einen Innovationsschub erlebt, dann könnte das an Julia Borggräfe liegen. Schließlich hat die Hauptrednerin beim Forum Wirtschaft Rhein-Hunsrück in Simmern ihren rund 170 Zuhörern zum Ende ihres Vortrags ein Experiment vorgeschlagen.
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