Beim Jugendtag der Filmfestspiele Simmern wurde der Film ‚Noch lange kein Lipizzaner‘ gezeigt. Er hinterfragt Einbürgerungsregeln und beschäftigt sich mit den Themen Identität und Zugehörigkeit. Viel Gesprächsstoff für eine anschließende Diskussion.

Wie schwer kann es eigentlich sein, in einem Land, in dem man schon seit seiner Geburt lebt, eingebürgert zu werden? Mit dieser und weiteren Fragen zum Thema Identität und Zugehörigkeit beschäftigt sich der Film „Noch lange kein Lipizzaner“. Er wurde am vom Jugendparlament der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen organisierten Jugendtag bei den Heimat Europa Filmfestspielen in Simmern gezeigt. Da der Film für Gesprächsstoff sorgte, gab es im Anschluss noch eine Podiumsdiskussion mit geladenen Gästen, die einiges zu der Thematik zu sagen hatten.

Im Mittelpunkt des Filmes steht die Serbin Olga Kosanović. Sie lebt zwar seit ihrer Geburt in Österreich, doch ihr Antrag auf die österreichische Staatsbürgerschaft wird abgelehnt. Warum? Sie war im Laufe ihres Lebens insgesamt 58 Tage zu lange im Ausland.

„Wir müssen die Menschen miteinbinden und ihnen das Gefühl geben, dass sie etwas bewegen können.“

Gerd Landsberg, Ehrengeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes

Kosanović selbst ist auch die Regisseurin des Films. Sie hinterfragt die Rituale rund um Staatsbürgerschaft und zeigt – auf humorvolle Art und Weise –, wie absurd und willkürlich die Regeln oft sein können. Ein Glücksrad, das bestimmt, wo und unter welchen Umständen neugeborene Babys aufwachsen, ist nur eine diese spitzen Pointen.

Der Film ist eine Mischung aus Dokumentation, Performance, Interviews und Archivmaterial und beleuchtet die Themen Zugehörigkeit, Nation und Identität. Zwar bildet Kosanovićs Geschichte den Ausgangspunkt, in verschiedenen Interviews werden aber auch zahlreiche andere Menschen zu der Thematik befragt. Alle von ihnen leben in Österreich. Manche haben die österreichische Staatsbürgerschaft, die meisten jedoch nicht, da sie zwar in Österreich geboren sind, ihre Wurzeln jedoch in einem anderen Land liegen. Auch sie erzählen von ihren Erfahrungen und dem schweren Weg bis zur Einbürgerung. Dazu kommen Gespräche mit Juristen, Künstlern, Politik- und Kulturwissenschaftlern, die ebenfalls ihre Einschätzung zu den Themen Identität und Zugehörigkeit geben.

i Das Publikum lauschte der Diskussion nach dem Film interessiert. Lara Kempf

Auch nationale Mythen werden ins Visier genommen – etwa das Symbol der Lipizzaner. Die alte Pferderasse steht wie kaum etwas anderes für die österreichische Identität, wird in Wirklichkeit aber längst außerhalb Österreichs gezüchtet. Dass sich die Pferderasse auch im Filmtitel wiederfindet, ist ebenfalls kein Zufall, sondern dem Kommentar eines Online-Users auf Kosanovićs Geschichte geschuldet. Er hatte geschrieben: „Wenn eine Katze in der Hofreitschule Junge wirft, sind es noch lange keine Lipizzaner“ und damit die perfekte Vorlage für den Film geliefert. Auch diesen Umstand baut die Regisseurin immer wieder auf humorvolle Art und Weise in ihre Geschichte ein. Im Film erhält Kosanović am Ende zwar die österreichische Staatsbürgerschaft, ein Untertitel verrät jedoch, dass dies in Wirklichkeit noch nicht entschieden ist.

„Ich habe mich in vielen Momenten im Film wiedergefunden.“

Umut Kurt, Vorsitzender des Integrationsbeirates des Rhein-Hunsrück-Kreises

Der Inhalt des Films sorgte danach für eine lebendige Podiumsdiskussion, die das Publikum interessiert verfolgte. Mit dabei waren Gerd Landsberg, Ehrengeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Stève Hiobi, Influencer und Spiegel-Bestseller-Autor, Miguel Vicente, Migrationsbeauftragter des Landes Rheinland-Pfalz, und Umut Kurt, Vorsitzender des Integrationsbeirates des Rhein-Hunsrück-Kreises.

Sowohl Umut Kurt als auch Stève Hiobi mussten in Deutschland den Einbürgerungsprozess durchlaufen und berichteten von ihren Erfahrungen. „Ich habe mich in vielen Momenten im Film wiedergefunden“, sagte Kurt. Dem stimmte auch Hiobi zu. Der 39-Jährige ist in den sozialen Netzwerken bekannt als „deinbrudersteve“ und nutzt seine Plattformen, um den afrikanischen Kontinent in seiner Vielfalt zu zeigen.

„Wir müssen die Menschen miteinbinden und ihnen das Gefühl geben, dass sie etwas bewegen können.“ In diesem Bereich gebe es in Deutschland aktuell noch Defizite, machte Gerd Landsberg seinen Standpunkt deutlich und erntete dafür zustimmendes Nicken vom Publikum. Miguel Vicente betonte, dass es gut sei, dass die Nation aus einer großen Vielfalt bestehe, und plädierte für ein möglichst offenes Einbürgerungsrecht. „Das ist der Schlüssel zur Integration.“