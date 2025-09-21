Sie soll potenzielle Auszubildende, Betriebe und Bildungspartner zusammenbringen, Informationen zu Ausbildungsberufen, Bewerbungsprozessen und -anforderungen bereitstellen und Kontakte erleichtern. Die Rede ist von der Ausbildungsmesse der IHK.
An die 900 Jugendliche der Klassenstufen 8, 9 und 10 der weiterführenden Schulen aus Boppard, Emmelshausen, Kastellaun, Oberwesel und vom Koblenzer Karthause-Gymnasium nutzten das Angebot der Industrie- und Handelskammer Koblenz (IHK), sich umfassend bei heimischen Betrieben und Unternehmen über Berufe, Ausbildung und Aufstiegschancen zu informieren.