Großes Interesse in Boppard Jugendliche erkennen den Wert in Berufen

i Ein ständiges Kommen und Gehen bestimmte das Geschehen in der Stadthalle Boppard. An die 900 Schüler der Klassenstufen 8, 9 und 10 aus Boppard, Emmelshausen, Kastellaun und Oberwesel sowie von der Koblenzer Karthause nutzten am Freitagvormittag zeitlich getaktet das Informationsangebot der Berufs- und Ausbildungsmesse. Thomas Torkler

Sie soll potenzielle Auszubildende, Betriebe und Bildungspartner zusammenbringen, Informationen zu Ausbildungsberufen, Bewerbungsprozessen und -anforderungen bereitstellen und Kontakte erleichtern. Die Rede ist von der Ausbildungsmesse der IHK.

An die 900 Jugendliche der Klassenstufen 8, 9 und 10 der weiterführenden Schulen aus Boppard, Emmelshausen, Kastellaun, Oberwesel und vom Koblenzer Karthause-Gymnasium nutzten das Angebot der Industrie- und Handelskammer Koblenz (IHK), sich umfassend bei heimischen Betrieben und Unternehmen über Berufe, Ausbildung und Aufstiegschancen zu informieren.







