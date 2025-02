Einbrecher in Simmern Jugendliche brechen in Kurt-Schöllhammer-Schule ein 11.02.2025, 17:00 Uhr

i Ein Einbrecher hebelt eine Tür auf. So oder so ähnlich könnten sich die Einbrüche in die Schöllhammer-Sxchule abgespielt haben. Silas Stein. picture alliance/Silas Stein

Die Kurt-Schöllhammer-Schule in Simmern ist kurz hintereinander zweimal das Ziel von Einbrechern geworden. Eine Videokamera hat die Vorfälle gefilmt.

Etwas kurios ist es schon: An zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden ist in die Kurt-Schöllheimer-Grundschule in Simmern eingebrochen worden – jeweils um die gleiche Zeit, und jeweils waren offenbar Jugendliche die Täter. Gestohlen wurde nichts – im Gegenteil.

