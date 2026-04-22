Heute vor 60 Jahren geheiratet
Jubelpaar blickt auf bewegtes Leben zurück
Seit 60 Jahren teilen sie gemeinsam ihr Leben. Heute feiern Marianne und Siegfried Kohn ihre Diamantene Hochzeit.
Seit 60 Jahren teilen sie gemeinsam ihr Leben. Heute feiern Marianne und Siegfried Kohn ihre Diamantene Hochzeit.
Dupuis Werner. Werner Dupuis

Eine Diamantene Hochzeit ist ein Ehejubiläum, das am 60. Jahrestag der Eheschließung gefeiert wird. Es symbolisiert eine Ehe, die so wertvoll, beständig und unzerstörbar wie ein Diamant ist. Diesen seltenen Meilenstein feiert man heute in Argenthal.

Lesezeit 2 Minuten
Ihre Diamantene Hochzeit feiern die Eheleute Marianne und Siegfried Kohn aus Argenthal. Heute vor 60 Jahren schworen sie sich im Standesamt in Rheinböllen und zwei Tage später in der evangelischen Kirche in Argenthal die ewige Treue. Siegfried Kohn stammt aus Ostpreußen.

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Rhein-Hunsrück-Zeitung

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