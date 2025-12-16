Nach Tod von Alexandra Taetz Josy bringt Pferdewelt im Tier-Erlebnispark Bell voran Charlotte Krämer-Schick 16.12.2025, 14:00 Uhr

i Josefine "Josy" Kaselowsky kümmert sich seit rund eineinhalb Jahren um die Pferde im Tier-Erlebnispark Bell. Sie und ihr Lebensgefährte Eddy Carello sind im Sommer 2024 in den Tier-Erlebnispark gezogen, um Alexandra Taetz und Remo Müller zu unterstützen. Charlotte Krämer-Schick

Von einer „Pferdewelt“ im Tier-Erlebnispark Bell hat Alexandra Taetz geträumt. Mit „Josy“ haben sie und ihr Mann Remo Müller die perfekte Partnerin gefunden. Die erfahrene Pferdefrau arbeitet daran, dass Taetz’ Traum nach ihrem Tod in Erfüllung geht.

Es sei Liebe auf den ersten Blick gewesen, als Alexandra Taetz den dunklen Wallach Welte gesehen hat. „Er ist ein Dülmener Wildpferd“, erzählt Josefine „Josy“ Kaselowsky. Und als Wildpferd sei er nicht so einfach zu erziehen gewesen. „Alexandra war ein wenig überfordert mit ihm“, sagt sie.







