Kratzenburgerin erinnert sich „Josef Stoffel war ein fleißiger und kritischer Mann“ Johannes Kirsch 02.05.2026, 16:00 Uhr

i Voll integriert ins Dorfleben: Im Jahr 1975 nahm Josef Stoffel (vorne im blauen Hemd) am Festumzug anlässlich der 1000-Jahr-Feier von Kratzenburg teil. Archiv Gras

Vor Kurzem sind 80 Jahre alte Briefe des Kratzenburgers Josef Stoffel in England aufgetaucht. Eigentlich an seine Mutter gerichtet, erreichte die Post nie ihr eigentliches Ziel. Wie Stoffels Nichte über die Briefe und ihren Onkel denkt.

Die Überraschung sei groß gewesen, gesteht Resi Bach, als sich Björn Seis vor Kurzem bei ihr meldete. Nicht weil Seis Bürgermeister von Kratzenburg ist, sondern weil er etwas ganz Besonderes im Gepäck hatte: 80 Jahre alte Briefe, die der Kratzenburger Josef Stoffel in britischer Kriegsgefangenschaft geschrieben hatte.







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