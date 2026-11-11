Erfolg mit neuem Spitzenwein Jonas Schoeneberger feiert Doppelsieg am Mittelrhein Thomas Torkler 11.11.2026, 16:00 Uhr

i Jonas Schoeneberger freut sich darüber, dass seine 2025er Riesling Spätlsese trocken aus der Lage Bopparder Hamm Mandelstein von der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz zum Siegerwein gekürt wurde. Torkler Thomas. Thomas Torkler

Doppelsieg am Mittelrhein: Ein Bopparder Winzer begeistert die Jury und löst einen Nachfrageboom aus. Wie sein Wein die Region bewegt und welche Besonderheiten dahinterstecken, lesen Sie hier.

Zum ersten Mal hat Jonas Schoeneberger vom Bopparder Weingut Heilig Grab nicht nur die Goldene Kammerpreismünze für einen seiner Weine erhalten, sondern darf sich sogar über die Auszeichnung „Siegerwein 2026 Mittelrhein“ freuen. Seine Bopparder Hamm Mandelstein Riesling Spätlese trocken aus dem Jahrgang 2025 hat die Jury zum besten der 191 goldprämierten Weine gekürt.







Artikel teilen

Artikel teilen