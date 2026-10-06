Wie geht es für Nachwuchsdesigner Jon Liesenfeld aus Keidelheim nach seinen Erfolgen auf der Berlin Fashion Week und in Hongkong weiter? Für seine Zukunft hat er bereits genaue Pläne. Doch auch der Hunsrück kommt nicht zu kurz.
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Zwei Auszeichnungen auf der Berlin Fashion Week und ein weltweit anerkannter Preis für nachhaltiges Modedesign: Nachwuchs-Designer Jon Liesenfeld aus Keidelheim klettert die Karriereleiter immer weiter nach oben. Doch wie geht es nach diesen Erfolgen nun für den jungen Mann weiter?