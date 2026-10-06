Hunsrück ist sein Ruheort
Jon Liesenfeld: „Ich würde gerne noch weiter lernen“
Trotz seines großen Erfolgs beim Redress Design Award in Hongkong fühlt sich Jon Liesenfeld (Mitte) noch immer mit seiner Heimat
Trotz seines großen Erfolgs beim Redress Design Award in Hongkong fühlt sich Jon Liesenfeld (Mitte) noch immer mit seiner Heimat, dem Hunsrück, verbunden.
Kim Lo

Wie geht es für Nachwuchsdesigner Jon Liesenfeld aus Keidelheim nach seinen Erfolgen auf der Berlin Fashion Week und in Hongkong weiter? Für seine Zukunft hat er bereits genaue Pläne. Doch auch der Hunsrück kommt nicht zu kurz.

Lesezeit 1 Minute
Zwei Auszeichnungen auf der Berlin Fashion Week und ein weltweit anerkannter Preis für nachhaltiges Modedesign: Nachwuchs-Designer Jon Liesenfeld aus Keidelheim klettert die Karriereleiter immer weiter nach oben. Doch wie geht es nach diesen Erfolgen nun für den jungen Mann weiter?
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