Mit einem Auftritt des britischen Singer-Songwriters Jon Kenzie endet die Konzertreihe Klappstuhlkonzerte im Park in Emmelshausen für dieses Jahr am Freitag, 29. August. Veranstalter Philipp Hofmann von Landeis freut sich über die positive Resonanz.

Der britische Singer-Songwriter Jon Kenzie kommt am Freitagabend, 29. August, zum Klappstuhlkonzert im Park in Emmelshausen. „Er ist ein einzigartiger Künstler mit seiner schönen rauen Folkstimme und ein unfassbar lieber Kerl“, beschreibt Veranstalter Philipp Hofmann von Landeis, was die Besucher erwartet. Musikalisch ist Kenzie zwischen Folk, Blues und Soul zu verorten, geografisch in Manchester.

Das Konzert wird „das große Finale“ der Klappstuhlkonzerte, die Hofmann und sein Team erstmals mit vier Terminen in den Park gebracht haben. Die Konzerte seien durchweg sehr gut besucht gewesen. „Es ist schön zu sehen, dass es ein Angebot für drei Generationen ist. Manche sind begeistert, internationale Künstler zu erleben, manche genießen die gediegene Atmosphäre“, sagt Hofmann. Mit den Rückmeldungen fühlen sie sich bestärkt, die Reihe 2026 fortzusetzen.

Am Freitag öffnet ab 17.30 Uhr das Tanz-Café, das Konzert beginnt gegen 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, es geht ein Hut um.