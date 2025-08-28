Der britische Singer-Songwriter Jon Kenzie kommt am Freitagabend, 29. August, zum Klappstuhlkonzert im Park in Emmelshausen. „Er ist ein einzigartiger Künstler mit seiner schönen rauen Folkstimme und ein unfassbar lieber Kerl“, beschreibt Veranstalter Philipp Hofmann von Landeis, was die Besucher erwartet. Musikalisch ist Kenzie zwischen Folk, Blues und Soul zu verorten, geografisch in Manchester.
Klappstuhl-Konzert in Emmelshausen mit Max Buskohl
Mit Max Buskohl startet im Park in Emmelshausen am Freitag, 20. Juni, eine Konzertreihe unter dem Titel Klappstuhlkonzerte. Veranstalter ist Landeis, weitere Künstler sind Caro Trischler, Dan Haynes und Jon Kenzie.
Das Konzert wird „das große Finale“ der Klappstuhlkonzerte, die Hofmann und sein Team erstmals mit vier Terminen in den Park gebracht haben. Die Konzerte seien durchweg sehr gut besucht gewesen. „Es ist schön zu sehen, dass es ein Angebot für drei Generationen ist. Manche sind begeistert, internationale Künstler zu erleben, manche genießen die gediegene Atmosphäre“, sagt Hofmann. Mit den Rückmeldungen fühlen sie sich bestärkt, die Reihe 2026 fortzusetzen.
Am Freitag öffnet ab 17.30 Uhr das Tanz-Café, das Konzert beginnt gegen 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, es geht ein Hut um.