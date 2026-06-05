Windradplanung in Thörlingen Johanna und Robert Dellschau sorgen sich um Baybachtal Philipp Lauer 05.06.2026, 12:00 Uhr

i Johanna Dellschau, Sohn Robert Dellschau und Hund Fritzi verbringen fast jedes Wochenende in ihrem Refugium im Baybachtal, der Schultheiser Mühle. Die Mühleneigentümer sorgen sich, dass ein Windrad ihre Ruhe im Tal und die Natur erheblich stört. Vom Fotostandort wäre es voraussichtlich über den Baumwipfeln in der Bildmitte zu sehen. Philipp Lauer

Die Schultheiser Mühle im Baybachtal liegt neben Peterchens Mühle sehr nahe dem Windradstandort, den die Gemeinde Thörlingen oberhalb des Naturschutzgebietes ausweisen will. Familie Dellschau sorgt sich um ihr Anwesen und um die Natur.

Die Schultheiser Mühle liegt im oberen Baybachtal zwischen den Orten Gondershausen, Thörlingen und Schwall, etwas unterhalb der landwirtschaftlichen Fläche auf der Höhe, auf der die Gemeinde Thörlingen plant, einen Windradstandort auszuweisen. 1962 erwarb Familie Bunten die Mühle, Tochter Johanna Dellschau übergab sie zuletzt an Sohn Robert.







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