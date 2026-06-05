Die Schultheiser Mühle im Baybachtal liegt neben Peterchens Mühle sehr nahe dem Windradstandort, den die Gemeinde Thörlingen oberhalb des Naturschutzgebietes ausweisen will. Familie Dellschau sorgt sich um ihr Anwesen und um die Natur.
Lesezeit 3 Minuten
Die Schultheiser Mühle liegt im oberen Baybachtal zwischen den Orten Gondershausen, Thörlingen und Schwall, etwas unterhalb der landwirtschaftlichen Fläche auf der Höhe, auf der die Gemeinde Thörlingen plant, einen Windradstandort auszuweisen. 1962 erwarb Familie Bunten die Mühle, Tochter Johanna Dellschau übergab sie zuletzt an Sohn Robert.